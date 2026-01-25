Claves psicológicas para reinventarse tras la jubilación

El impacto de cumplir 60 años se percibe con fuerza y se impone como una bisagra en la vida adulta ya que muchas personas empiezan a notar señales emocionales que pueden conducir a una crisis de identidad.

Luego del retiro laboral y con el “nido vacío”, porque los hijos se independizaron, muchas personas sienten que deben replantear su vida y preguntarse: ¿Quién soy? y ¿cómo seguir los próximos años?

La toma de conciencia sobre el paso del tiempo se vuelve más evidente, y la juventud empieza a verse como una etapa que parece haber quedado atrás, aunque la persona se muestre con total vitalidad y actitud positiva. La aparición de dolores o limitaciones físicas que antes no existían lleva a reflexionar sobre los cambios que trae consigo el paso de los años.

La doctora Graciela Moreschi, médica psiquiatra (MN 41018), explicó a Infobae que la década de los 60 años representa un momento clave en la vida de las personas. “Se produce un cambio laboral importante con la jubilación y, en nuestra sociedad, la identidad está muy ligada a la actividad profesional".

La especialista agregó: “Al dejar de ejercer esa actividad, surgen también transformaciones en el ámbito familiar, como el nido vacío y la pérdida de funciones parentales de cuidado, protección, demanda o control.

Este conjunto de cambios afecta la identidad personal, se suman transformaciones físicas y la perspectiva del futuro suele estar influida por creencias de decadencia asociadas al envejecimiento y considerar a este como una etapa de imposibilidades“.

Además, la prolongación de la vida ha modificado el significado de esta etapa, afirmó Moreschi. “Antes, los 60 se consideraban la última fase de la existencia, pero ahora puede ser una etapa intermedia con veinte o treinta años de vida por delante.

Las condiciones en las que se vive a esta edad son muy diferentes a las de generaciones anteriores. Sin embargo, la crisis económica puede afectar la calidad de vida, ya que no siempre se cuenta con los recursos necesarios para estar bien. La etapa está atravesada por una mezcla de oportunidades y desafíos, donde el trabajo sobre las creencias resulta fundamental".

Por su parte, la doctora Mirta Goldstein, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), explicó a Infobae que a diferencia de la crisis en la adolescencia, en la adultez las motivaciones son diferentes:

“Por ejemplo, es muy raro que un adolescente se preocupe por la finitud pero un adulto sesentón se empieza a preguntar por su vida, sus deseos incumplidos y sus expectativas. No todos entran en crisis porque depende de la elaboración de cada uno de los duelos y de cómo cada quien aborda lo pasado, lo presente y lo futuro".

Finalmente, completó: “La vida se puede replantear en cualquier momento y si se sufre es mejor hacerlo con ayuda terapéutica. A toda edad es bueno hacer un punto de inflexión o un cambio benéfico".

El doctor Alejandro Begue, médico especialista en Psiquiatría, Psicogeriatría y en Psicoanálisis, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) (MN 90.044) indicó que antiguamente conocida como la generación de los “pasivos”, “hace mucho que los mayores de 60, 70, 80, 90 y centenarios, se han convertido socialmente en generaciones activas y participantes de la vida social, familiar, educativa, incluso económica y laboral de la actualidad".

Y comentó que hace poco un grupo de Instagram (Noventa y contando), fundado por el doctor Alberto Chab, asistido por su nieta, abrió la invitación a formar parte, con la única condición de ser mayor de 90, actualmente tiene 1948 miembros y 362.000 seguidores”.

Sin embargo, existen muchos hombres y mujeres que continúan identificados con funcionamientos familiares de sus ancestros, afirmó Begue, “de cuando a los 60, se ingresaba a la tristemente famosa ‘clase pasiva’, el fin de los tiempos de la productividad, la creatividad y el trabajo, pérdida de sentido y antesala del inevitable final”, destacó el experto.