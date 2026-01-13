Psicólogos alertan del aumento de depresión y ansiedad en jóvenes y adultos

Madrid.

El Colegio de Profesionales de Psicología de Aragón (COPPA) en España advirtió sobre el aumento sostenido de los problemas de salud mental y señaló que la depresión y la ansiedad figuran entre los trastornos más habituales en la actualidad, con una incidencia del 14,6 % en la población mayor de 15 años, según datos de la Encuesta Nacional de Salud.

Esta advertencia, recogida en una nota de prensa del COPPA, se enmarca en el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno que persiste durante más de dos semanas y que puede incluir síntomas como tristeza mantenida, dificultad para disfrutar de las actividades cotidianas y alteraciones del sueño o del peso.

El presidente del COPPA, Santiago Boira, explicó que fue durante la pandemia de la COVID-19 cuando los casos se dispararon, y mostró especial preocupación por la prevalencia de estos cuadros en la población joven.

En este sentido, el Colegio recordó los resultados del estudio “Psicología basada en la evidencia en contextos educativos”, en el que ha colaborado activamente, y que revela que un 6,2 % de los adolescentes presenta síntomas de depresión y que casi un 5 % ha intentado suicidarse antes de cumplir los 15 años.

“En esta franja de edad, la sintomatología puede diferir de la adulta, manifestándose a través de la irritabilidad y las conductas disruptivas, además de la tristeza o las disfunciones del sueño y el apetito”, señaló Boira.

Según los datos disponibles, la tasa de suicidios se mantiene más alta entre la población masculina. Sin embargo, la depresión afecta en mayor medida a las mujeres, debido —tal como explica el COPPA— a factores sociales como los roles de género, la sobrecarga, la precariedad laboral y las violencias sufridas.

Desde el Colegio se hizo un llamamiento a reforzar el sistema público de salud, dotándolo de más profesionales de la psicología, especialmente en la atención primaria, donde su presencia es actualmente “inexistente”.

“Es básico abordar estos trastornos de la forma más temprana posible para evitar una saturación posterior en los centros de salud mental especializados y, sobre todo, para impedir que el cuadro se cronifique y gane en gravedad”, afirmó Boira.