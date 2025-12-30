El impacto de la risa para nuestra salud cardiovascular

Cuando al doctor Andrew Einstein le preguntan, en un artículo de la Universidad de Columbia (Nueva York, EE. UU.), si ¿reír durante las fiestas navideñas puede ayudar a nuestro corazón?, este reconocido cardiólogo considera que sí, y por eso propone añadir más felicidad y risas a nuestra vida durante esas festividades y de cara al nuevo año que va a comenzar. “Los estudios indican que la alegría es buena para el corazón. La risa alegre, de tipo amigable y agradable, activa los sistemas respiratorio y muscular” con un efecto positivo en nuestra salud cardiovascular, según Einstein, profesor de medicina radiológica y especialista en imágenes cardíacas e investigador en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (CUIMC). Alrededor del 90% del riesgo de sufrir un ataque cardíaco en los hombres y el 94% del riesgo en las mujeres, se puede atribuir a factores sobre los que una persona puede ejercer distintos grados de control, lo que significa que las dolencias del corazón son en gran medida prevenibles, según el CUIMC. Al igual que consumir regularmente alimentos bajos en azúcar y grasas saturadas, evitar el tabaco y mantenerse físicamente activo, la alegría y la risa pueden ayudar a prevenir la enfermedades cardíacas, porque tienen un efecto opuesto al del estrés, un factor bien conocido de riesgo cardiovascular, añaden.

Más risa, menos estrés, mejor salud cardíaca

“Reducir el estrés ayuda a mantener sano nuestro endotelio, la capa de células que reviste nuestras arterias y venas, y que cuando está sana, favorece el flujo sanguíneo, previene la formación de coágulos y la acumulación de placa y transporta las sustancias que el cuerpo necesita”, según explica Einstein. Boletín Amiga Recibe los mejores artículos y consejos para cuidar tu salud y la de tu familia.. Por eso este experto del CUIMC recomienda, que además de llevar un estilo de vida saludable y no sedentario, “participemos en actividades que nos aporten alegría y nos produzcan risas; escuchemos música alegre, y veamos comedias, películas y programas de televisión que nos hagan reír, o al menos sonreír”. “La salud del corazón no solo depende de la alimentación o del ejercicio físico, también de cómo vivimos nuestras emociones”, señala por su parte María González, psicóloga y directora de la Unidad de intervención en Trauma y especialista en el método de psicoterapia EMDR de Instituto Centta (www.centta.es). “Durante las fiestas, cuando abundan los encuentros familiares, las comidas especiales y los momentos compartidos, la alegría y la risa se convierten en aliadas poderosas”, explica. “Reír a carcajadas, cantar, disfrutar de una comedia o simplemente compartir anécdotas divertidas ayuda a reducir el estrés, relajar los vasos sanguíneos y fortalecer nuestro bienestar”, recalca González. Señala que “esos instantes de felicidad mejoran el ánimo, favorecen hábitos más saludables y protegen nuestro corazón” y que “una sonrisa sincera es una cura para el alma, tanto para la persona que sonríe como para la destinataria de esa sonrisa”Durante las Fiestas “la risa ayuda a liberar la tensión acumulada y la alegría compartida fortalece los vínculos familiares y sociales, mientras que asistir a las actividades divertidas de los días festivos o participar en ellas, ayuda a reducir el cortisol (hormona asociada al estrés), mejorar la función cardiovascular y prevenir el desgaste psicológico”, precisa González.



Ideas para fomentar la risa en las reuniones