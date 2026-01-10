EE.UU. cambia su pirámide alimenticia: qué comer más y qué evitar

EUA

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) presentó una nueva versión de la pirámide alimenticia que marca un giro en las recomendaciones nutricionales para la población estadounidense. El nuevo esquema prioriza los alimentos frescos y mínimamente procesados, reduce el consumo de azúcares añadidos y ultraprocesados, y busca enfrentar la creciente crisis de obesidad y diabetes en el país.

¿En qué consiste la nueva pirámide?

La nueva pirámide alimenticia propone una reorganización de los grupos de alimentos, con énfasis en la calidad nutricional: Proteínas de alta calidad: se recomienda un mayor consumo de pescado, legumbres, huevos y carnes magras. Boletín Amiga Recibe los mejores artículos y consejos para cuidar tu salud y la de tu familia.. Grasas saludables: se priorizan el aceite de oliva, los frutos secos y el aguacate como fuentes principales. Cereales integrales: pasan a ocupar el lugar central que antes tenían los cereales refinados. Frutas y verduras frescas: se consolidan como la base visual y nutricional de la pirámide. Reducción de ultraprocesados y azúcares añadidos: se advierte sobre su vínculo con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad.

¿Por qué decidieron cambiarla?