¿Por qué algunas personas evitan las relaciones íntimas a lo largo de su vida?

El análisis internacional, impulsado por el Max Planck Institute for Empirical Aesthetics (MPIEA) de Frankfurt, revela que la virginidad en adultos mayores, entendida como la ausencia de relaciones sexuales a lo largo de toda la vida, resulta de la interacción compleja entre factores psicológicos, sociales y genéticos.

Vivir sin tener sexo, aunque poco visible en el debate público, es una realidad compleja que va más allá de mitos y estigmas. Un reciente estudio pone en foco este fenómeno, analizando por primera vez a gran escala los factores que explican la elección —o la circunstancia— de no mantener relaciones sexuales a lo largo de la vida.

Este hallazgo, resultado del mayor estudio realizado hasta la fecha sobre personas sin experiencia sexual, subraya que la ausencia de relaciones íntimas en la vida adulta no puede atribuirse a una sola causa, según el artículo publicado recientemente en la revista PNAS.

Entre los datos más llamativos, el trabajo indica que solo alrededor de 1% de los más de 400.000 británicos analizados —con edades entre 39 y 73 años— afirmó no haber tenido nunca relaciones sexuales.

La investigación detectó que este grupo presentaba un nivel educativo más alto, mientras manifestaba niveles superiores de soledad, ansiedad y menor satisfacción personal respecto a quienes sí habían tenido experiencias sexuales.

Según los autores, “las parejas sexuales pueden tener un profundo impacto en el bienestar y la evolución social. Su ausencia puede ser perjudicial para la salud mental y provocar problemas de comportamiento”.

Y completaron: "Las personas asexuales a lo largo de la vida tienen, en promedio, un mayor nivel educativo, consumen menos sustancias y se sienten más solas e infelices. Los hombres asexuales tienden a vivir en regiones con menos mujeres, y la asexualidad fue más frecuente en regiones con mayor desigualdad económica".

Consultado al respecto por Infobae, el médico psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin(MN 74794) definió que “el concepto de asexualidad se refiere a la falta o a la disminución de la atracción sexual, encontrando otros recursos para la conquista y el acercamiento amoroso y sexual”.

En su mirada, “las personas asexuales consideran que no sufren ningún trastorno en la sexualidad (deseo sexual hipoactivo o fobias sexuales), por el contrario, se sienten saludables y aceptan la falta de atracción sexual como una de las diferentes formas de orientación”.