¿Cumplen requisitos? Cuestionan experiencia de Sarahí Cerna en BCH y Reina en Fosede

Tegucigalpa, Honduras

Bajo esos criterios fueron designados los abogados Lesly Sarahí Cerna y Eduardo Enrique Reina en estos cargos, previo a que concluyera la gestión de la expresidenta de la República, Xiomara Castro.

Ser hondureño por nacimiento, tener más de 30 años y ostentar un título universitario son algunos de los requisitos para aspirar a cargos de dirección en el Banco Central de Honduras (BCH) y en el Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede).

No obstante, en las leyes constitutivas de ambas entidades se establece un requisito adicional de idoneidad que, según una revisión, no cumplirían plenamente ambos funcionarios.

El decreto 53, contentivo de la Ley del BCH, precisa en su artículo 8 que, para ser miembro del directorio, además de los requisitos generales, se debe contar “con una amplia experiencia en materias relacionadas con la economía general, el comercio internacional, la moneda, la banca, las finanzas públicas y privadas o el Derecho Económico”.

Cerna es profesional del Derecho, con maestría en Derecho Empresarial y doctorado en Derecho Tributario y Mercantil.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Desde el 23 de enero, la exsecretaria de la Presidencia y extitular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social asumió como directora del BCH por un período de dos años. Devengará un salario superior a 100,000 lempiras mensuales, informó este rotativo.

Aunque Cerna cuenta con formación académica vinculada al ámbito económico, analistas señalaron que su trayectoria profesional no evidencia experiencia amplia en las áreas exigidas por la ley.

En el caso de Reina, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Internacional Público y posee un posgrado con énfasis en comercio, finanzas, derecho y política internacional.

El numeral 6 del artículo 11 del decreto 53-2001, referente a la Ley de Seguros de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero, establece como requisito “contar con una amplia experiencia en materias relacionadas con la economía general, el comercio internacional, la moneda, la banca, las finanzas públicas y privadas o el Derecho Económico”.