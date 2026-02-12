En primer debate, aprueban ley que retira facultades administrativas a Rebeca Ráquel Obando

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional dio luz verde en primer debate a una iniciativa que modifica la estructura administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al retirar las facultades administrativas absolutas a su presidenta, Rebeca Ráquel Obando, y trasladarlas al pleno de magistrados.

La propuesta fue presentada por el diputado Francis Cabrera, del Partido Liberal, y plantea que decisiones como nombramientos, traslados, rotaciones y asignaciones de jueces sean adoptadas por mayoría del pleno de magistrados y no de forma individual.

La medida se concibe como una disposición transitoria mientras se discute y aprueba la Ley del Consejo de la Judicatura, instancia que, según lo previsto, asumiría de manera permanente las funciones administrativas del Poder Judicial.