En primer debate, aprueban ley que retira facultades administrativas a Rebeca Ráquel Obando

El Congreso Nacional dio luz verde en primer debate a una iniciativa que modifica la estructura administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al retirar las facultades administrativas absolutas a su presidenta, Rebeca Ráquel Obando, y trasladarlas al pleno de magistrados.
La propuesta fue presentada por el diputado Francis Cabrera, del Partido Liberal, y plantea que decisiones como nombramientos, traslados, rotaciones y asignaciones de jueces sean adoptadas por mayoría del pleno de magistrados y no de forma individual.
La medida se concibe como una disposición transitoria mientras se discute y aprueba la Ley del Consejo de la Judicatura, instancia que, según lo previsto, asumiría de manera permanente las funciones administrativas del Poder Judicial.
Durante el actual período, la presidenta de la CSJ ha realizado traslados y rotaciones de jueces, así como otros movimientos administrativos, decisiones que han generado cuestionamientos por parte de diversos sectores de la sociedad civil, que han señalado posibles arbitrariedades.
La iniciativa recibió respaldo en su primer debate por parte de las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal, así como de los representantes del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y de la Democracia Cristiana (DC).
Por su parte, Rafael Sarmiento, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó la moción y aseguró que fue presentada por nueve diputados e indicó que su bancada fijará una postura oficial durante la discusión en segundo y tercer debate.
De aprobarse en las siguientes etapas legislativas, la reforma modificaría temporalmente el esquema de toma de decisiones administrativas dentro del máximo tribunal del país, a la espera de la creación del Consejo de la Judicatura.