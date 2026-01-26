Cuestionan nombramientos de última hora de Xiomara Castro antes del traspaso de poder

Tegucigalpa, Honduras

A pocas horas de concluir su mandato, la presidenta saliente Xiomara Castro oficializó una serie de movimientos laborales dentro de la administración pública que han generado cuestionamientos por haberse realizado en el tramo final de su gestión, justo unas horas antes de la toma de posesión de Nasry Asfura. Mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 7-2026, publicado en la Gaceta número 37,052, con fecha sábado 24 de enero, un documento de 78 páginas que deja constancia de cancelaciones, nuevos nombramientos y reubicaciones de altos funcionarios del gobierno saliente. El acuerdo establece que los funcionarios designados asumirán sus nuevos cargos a partir de mañana, en el cierre del actual período presidencial y el inicio de una nueva administración.

Aunque en la Gaceta se formaliza la salida de varios servidores públicos de sus cargos, también se evidencia la reubicación de otros funcionarios en nuevas dependencias del Estado, una medida que ha sido interpretada como una forma de garantizarles continuidad laboral en el nuevo gobierno. Entre los nombramientos que más han llamado la atención figura el de Enrique Reina, designado como director del Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), un cargo considerado clave dentro del sistema financiero nacional. Reina se desempeñó como canciller de la República durante el gobierno de Xiomara Castro y fue además candidato a designado presidencial en la fórmula encabezada por Rixi Moncada, lo que ha llevado a diversos sectores a catalogar su nombramiento como uno de los movimientos más polémicos de cierre de mandato.

Un honor haber prestado servicios con la Presidenta @XiomaraCastroZ y visitarla en el último día de su mandato, la acompañada de igual forma en su primer día. Recuperó la imagen y dignidad de Honduras, con sensibilidad y justicia social. La mayor inversión social. Actuamos de... pic.twitter.com/ZYQsOnCbkZ — Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) January 27, 2026