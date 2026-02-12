Tres empleadas de guardería enfrentan proceso por muerte de bebé en Copán

Santa Rosa de Copán, Honduras

En una operación denominada “Barrios y Comunidades Seguras”, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y Preventivos (DNPSC) capturaron a tres mujeres vinculadas con la muerte de un bebé de dos meses de edad. Las detenciones se ejecutaron en el barrio El Calvario, tras un seguimiento derivado de órdenes judiciales emitidas el 2 de febrero de 2026 por el Juzgado de Letras Seccional de esta ciudad. Ya fueron presentadas ante el juez que les dio medidas sustitutivas a la prisión y programó la audiencia inicial para los próximos días.

Las mujeres, de 24, 28 y 33 años, laboraban en una guardería infantil de la localidad al momento en que ocurrieron los hechos. A las tres se les supone responsables del delito de homicidio imprudente. El expediente investigativo detalla el suceso ocurrido el 28 de julio de 2025: Ese día, el menor de dos meses fue entregado por sus padres a un centro de cuidado matutino. Horas después, el lactante presentó complicaciones de salud mientras se encontraba bajo la custodia del personal del establecimiento. El menor fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales.