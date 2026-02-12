Sector ganadero asegura que operaciones de planta lechera en La Ceiba se mantienen

La Ceiba, Atlántida

En los últimos días, la comunidad ceibeña reaccionó ante rumores sobre un posible cierre de operaciones de Leche y Derivados (Leyde) en La Ceiba, norte de Honduras, y por ende la pérdida de empleo. Sin embargo, representantes del sector ganadero desmintieron estas versiones y aseguraron que la empresa mantiene sus operaciones en la ciudad. Aunque la gerencia de la comercializadora no ha emitido un comunicado oficial, los proveedores de materia prima afirmaron haber recibido garantías de continuidad.

Margarito Vásquez, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA), desestimó los rumores. "No es cierto que se vaya de La Ceiba. Ellos nos han garantizado la compra de la leche. Hace unos cinco días nos reunimos con la gerencia y nos han dicho que no se van", aseguró Vásquez.

El dirigente explicó que la empresa atraviesa un proceso de optimización administrativa para mantener su rentabilidad y que también realiza ajustes en la reducción de costos y en áreas operativas. "Se están realizando ajustes en el área de maquila y en la gestión de materia prima. Nuestra producción tiene mercado garantizado con la planta", expresó Vásquez. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Luto en la familia Leyde

El contexto coincide con el fallecimiento de César Nasthas Butto, fundador de Leyde y expresidente del equipo de fútbol Victoria, ocurrido el viernes 6 de febrero. Su muerte marca el cierre de una etapa en la historia empresarial de la región. "Don César fue un empresario importante para el rubro ganadero; con su muerte deja un gran legado en el litoral Atlántico", señaló Domingo Henríquez, diputado por Atlántida y expresidente de la AGAA.