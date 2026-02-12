  1. Inicio
Sector ganadero asegura que operaciones de planta lechera en La Ceiba se mantienen

Ganaderos de Atlántida desmienten rumores sobre cierre de Leyde en La Ceiba tras anunciar una reestructuración interna; y aseguran continuidad de operaciones en esta ciudad

  • Actualizado: 12 de febrero de 2026 a las 13:42 -
  • Carlos Molina
Sector ganadero asegura que operaciones de planta lechera en La Ceiba se mantienen

Según se conoció, Leyde atraviesa un proceso de reestructuración orientado a mejorar la eficiencia, y no constituye un paso previo para trasladar sus operaciones de La Ceiba a otra ciudad del país.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

En los últimos días, la comunidad ceibeña reaccionó ante rumores sobre un posible cierre de operaciones de Leche y Derivados (Leyde) en La Ceiba, norte de Honduras, y por ende la pérdida de empleo. Sin embargo, representantes del sector ganadero desmintieron estas versiones y aseguraron que la empresa mantiene sus operaciones en la ciudad.

Aunque la gerencia de la comercializadora no ha emitido un comunicado oficial, los proveedores de materia prima afirmaron haber recibido garantías de continuidad.

Fallece don César Nasthas, baluarte empresarial y deportivo

Margarito Vásquez, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA), desestimó los rumores. "No es cierto que se vaya de La Ceiba. Ellos nos han garantizado la compra de la leche. Hace unos cinco días nos reunimos con la gerencia y nos han dicho que no se van", aseguró Vásquez.

El dirigente explicó que la empresa atraviesa un proceso de optimización administrativa para mantener su rentabilidad y que también realiza ajustes en la reducción de costos y en áreas operativas.

"Se están realizando ajustes en el área de maquila y en la gestión de materia prima. Nuestra producción tiene mercado garantizado con la planta", expresó Vásquez.

Don César Nasthas, fundador de Leyde en 1972, falleció el pasado 6 de febrero a los 91 años.

 (Foto: Cortesía )

Luto en la familia Leyde

El contexto coincide con el fallecimiento de César Nasthas Butto, fundador de Leyde y expresidente del equipo de fútbol Victoria, ocurrido el viernes 6 de febrero.

Su muerte marca el cierre de una etapa en la historia empresarial de la región. "Don César fue un empresario importante para el rubro ganadero; con su muerte deja un gran legado en el litoral Atlántico", señaló Domingo Henríquez, diputado por Atlántida y expresidente de la AGAA.

Anuncian inversión de 400 millones de dólares para parque industrial en Choloma

Leche y Derivados (Leyde) fue fundada en 1972 en La Ceiba por César Nasthas y José Bonano, con el objetivo de industrializar la producción ganadera.

Actualmente, más de cinco décadas después, la empresa comercializa productos derivados de la leche en El Salvador, Estados Unidos y la isla Gran Caimán.

