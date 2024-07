Cambio climático y costo de insumos agobian a ganaderos

“Los precios de los insumos también es otra lucha, los costos se han ido arriba. Los insumos se disparan de una manera normal a nivel internacional por lo de dólar. A nosotros nos afecta porque el precio de la leche se mantiene y esto hace que el productor no se vea motivado a tener más cabezas de ganado, al contrario cambia de rubro y no es tan rentable”, añadió Vázquez.

El litoral Atlántico, desde la comunidad de San Juan Pueblo en el municipio de La Masica hasta el departamento de Colón y unas pocas aldeas de Yoro, cuenta con un aproximado de 900 ganaderos. “El cambio climático nos está afectando porque no se sabe cuándo habrá verano e invierno, no es uniforme el clima en la región y hay incertidumbre por la siembra. Antes se sembraba en mayo y este año no se pudo porque no llovió y eso hace que la producción sea mínima”, dijo a LA PRENSA Francisco Urbina, un agricultor de la Cuenca del Cangrejal en La Ceiba.