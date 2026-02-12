Trump volverá a reunirse con Asfura y otros presidentes de la región el 7 de marzo en Miami

Washington,

El presidente de EE.UU., Donald Trump, presidirá una cumbre regional con los presidentes de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay el próximo 7 de marzo en Miami, según confirmó a EFE un funcionario de la Casa Blanca.

Trump ha invitado a la cita a los líderes latinoamericanos con los que se ha mostrado más afín política y diplomáticamente desde su regreso a la Casa Blanca y ha convocado la cumbre mes y medio después de haber acometido la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, operación que le ha servido para subrayar su “doctrina Donroe” para Latinoamérica.

Esta reformulación de la Doctrina Monroe —concebida por Washington a principios del siglo XIX para establecer su preponderancia diplomática sobre las Américas— se ha convertido en una de las piezas clave de la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Esta estrategia pasa, entre otras cosas, por eliminar a las organizaciones narcotraficantes con presencia en Latinoamérica y por contrarrestar la creciente influencia de China en toda la región.