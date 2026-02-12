Congreso Nacional inicia revisión de reformas electorales para elecciones de 2029

TEGUCIGALPA

El Congreso Nacional dio inicio a los trabajos de revisión orientados a definir las reformas electorales que podrían implementarse de cara al proceso electoral de 2029, con el propósito de identificar los cambios que, según distintos sectores, son demandados por la ciudadanía tras las elecciones recientes. El presidente de la comisión legislativa especial para asuntos electorales, Antonio Rivera Callejas, advirtió que estaría dispuesto a renunciar a su cargo si no se logran consensos entre las distintas fuerzas políticas antes del mes de octubre.

"De aquí a octubre, si la comisión no logra consensos con los partidos políticos para aprobarlas es mejor hacerse a un lado y que venga más gente a consensuar", expresó el congresista, al referirse a la necesidad de acuerdos para avanzar en las reformas. Rivera Callejas recordó que varias de las propuestas implican modificaciones constitucionales, por lo que deben ser aprobadas en dos legislaturas consecutivas, lo que obliga a un proceso de discusión prolongado. "Tenemos que aprobar aquellas reformas que tienen que ver con la Constitución en dos legislaturas, o sea en dos años", dijo, al explicar los plazos legales que rigen este tipo de cambios.

Principales reformas