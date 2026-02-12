Congreso Nacional inicia revisión de reformas electorales para elecciones de 2029

El Congreso Nacional dio inicio a los trabajos de revisión orientados a definir las reformas electorales que podrían implementarse de cara al proceso electoral de 2029, con el propósito de identificar los cambios que, según distintos sectores, son demandados por la ciudadanía tras las elecciones recientes.
El presidente de la comisión legislativa especial para asuntos electorales, Antonio Rivera Callejas, advirtió que estaría dispuesto a renunciar a su cargo si no se logran consensos entre las distintas fuerzas políticas antes del mes de octubre.
“De aquí a octubre, si la comisión no logra consensos con los partidos políticos para aprobarlas es mejor hacerse a un lado y que venga más gente a consensuar”, expresó el congresista, al referirse a la necesidad de acuerdos para avanzar en las reformas.
Rivera Callejas recordó que varias de las propuestas implican modificaciones constitucionales, por lo que deben ser aprobadas en dos legislaturas consecutivas, lo que obliga a un proceso de discusión prolongado.
“Tenemos que aprobar aquellas reformas que tienen que ver con la Constitución en dos legislaturas, o sea en dos años”, dijo, al explicar los plazos legales que rigen este tipo de cambios.
Principales reformas
Durante la primera reunión de la comisión se abordaron temas como la implementación de la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las mesas receptoras de votos, la elección de diputados por distrito y la ampliación del plazo de 30 días que actualmente tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) para emitir la declaratoria oficial de resultados.
La diputada del Partido Liberal, Alia Kafati, señaló que el encuentro permitió realizar un intercambio inicial de propuestas sobre los temas considerados prioritarios en la agenda electoral.
“La reunión fue más para una lluvia de ideas, pero hablamos de cosas principales que sentimos que la población está pidiendo a raíz de la última elección, como es la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas”, declaró la parlamentaria.
Kafati agregó que también se discutió la posibilidad de modificar el quórum requerido en el pleno del CNE, con el objetivo de evitar retrasos en el calendario electoral, como los registrados durante las elecciones de 2025.
Rivera Callejas recordó que las reformas electorales son complicadas y difíciles, pero de carácter urgente, sobre todo porque se necesitan 86 votos, de los 128 del Congreso Nacional, para poder modificar la ley.
La comisión electoral está integrada por los diputados Antonio Rivera Callejas, Marcos Paz, Lissi Cano, Oswaldo Ramos, Eder Mejía, Erika Urtecho, Francis Cabrera, Luz Smith, Cárlenton Dávila y Godofredo Fajardo.