Intercambiador vial en Choloma no inicia por falta de autorización estatal

San Pedro Sula, Honduras

El esperado intercambiador vial en la carretera de Choloma a Puerto Cortés, cerca del Mall Las Américas, en la zona norte de Honduras, sigue sin avanzar debido a la falta de la orden de inicio por parte del Gobierno de Honduras. Aunque el proyecto promete descongestionar esta importante vía y los estudios de ingeniería ya están listos, aún no se ha podido comenzar por la falta de la autorización del concedente, es decir, el Estado de Honduras. Se espera que el presidente de la República, Nasry Asfura, agilice este tipo de iniciativas; sin embargo, para ello es necesario dar cumplimiento al contrato de concesión de la Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H), ya que con el gobierno anterior se registraron atrasos en pagos.

El intercambiador, ubicado a la altura del kilómetro 287, busca aliviar un punto crítico por donde circulan más de 25,000 vehículos diarios, especialmente en horas pico. Hasta mediados de 2025, el proyecto se encontraba en la etapa final de los estudios de ingeniería. Al consultar a la concesionaria sobre la fecha de ejecución de la obra, representantes de Covi-H respondieron a LA PRENSA que "el proyecto está listo para avanzar una vez se emita la orden de inicio por parte del concedente (el Estado de Honduras a través de sus entidades, la SIT). Este paso forma parte del proceso administrativo y legal que corresponde al Gobierno. Confiamos en que, reconociendo la importancia de la obra para la comunidad de Choloma y la movilidad de más de 28,000 vehículos que transitan diariamente, se pueda viabilizar el inicio a la brevedad". LA PRENSA buscó la reacción de Aníbal Ehrler, nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, pero no fue posible.

Mantenimientos en los tramos Taulabé-La Barca

Por otra parte, la empresa informó que actualmente interviene los tramos Taulabé–La Barca, con pavimento asfáltico, y Siguatepeque–Taulabé, con pavimento de concreto hidráulico. El contrato de concesión establece niveles de servicio de estándar internacional, por lo que se ejecuta un programa con dos tipos de intervenciones: mantenimiento rutinario, que comprende acciones preventivas y correctivas menores, y mantenimiento periódico, que implica trabajos mayores para renovar la estructura vial y la carpeta asfáltica.

En el tramo Taulabé–La Barca, el mantenimiento periódico incluye fresado y reposición de la carpeta asfáltica, señalización y medidas de seguridad vial. Asimismo, se realizan trabajos de estabilización de taludes en el tramo Fin del Valle de Comayagua–Siguatepeque, mientras que en Siguatepeque–Taulabé se ejecutan labores de reposición de losas de concreto hidráulico y señalización.

Trabajos de señalización entre San Pedro Sula y Puerto Cortés

En el tramo San Pedro Sula–Puerto Cortés también se desarrollan trabajos de señalización. “Estas intervenciones están orientadas a preservar la calidad de la vía, mejorar la seguridad y garantizar los niveles de servicio comprometidos”, indicaron representantes de la concesionaria. Detallaron que en el sector Taulabé–La Barca se intervienen aproximadamente 60 kilómetros. El plazo estimado de finalización es julio de 2026, sujeto a condiciones climáticas y a la logística operativa. La inversión asciende a unos 150 millones de lempiras. “Es importante destacar que los recursos del peaje se reinvierten directamente en la carretera, permitiendo darle una nueva vida a la vía, generar empleo y mejorar la seguridad de los usuarios”, agregaron.

Para 2026, la concesionaria tiene programado ejecutar inversiones por más de 150 millones de lempiras en mantenimiento periódico y alrededor de L87 millones en mantenimiento rutinario, conforme a lo establecido en el contrato y en el plan técnico anual de conservación.

Negocios de venta de pescado demandan ampliación

Yessenia Pacheco, presidenta de la Asociación de Negocios en el Lago de Yojoa, manifestó que es positivo el mantenimiento que Covi-H realiza de manera periódica en la carretera CA-5; sin embargo, señaló que es necesario que el Gobierno amplíe el tramo donde operan los negocios de venta de pescado, ya que, debido al alto tráfico y al incremento en las ventas, el espacio resulta insuficiente. “Desde hace años se viene hablando de esta ampliación, pero no se volvió a decir nada. Necesitamos reductores de velocidad también porque hay muchos accidentes en esa zona de los restaurantes”, aseveró. Pacheco indicó que se preparan para la temporada alta de Semana Santa, aunque señaló que la llegada de visitantes disminuyó un 60% luego de que se ordenara retirar los muelles y murales. “Esperamos un buen movimiento para estas fechas en todo el país. Hemos venido soportando desde la pandemia; luego nos quitaron los muelles y el año político nos afectó. Confiamos en que este año será mejor”, apuntó.