Últimos detalles del caso de la menor asiática resguardada

Islas de la Bahía, Honduras.

Las investigaciones en torno al caso de una menor asiática rescatada en Islas de la Bahía, continúan abiertas mientras el Ministerio Público confirmó que cinco ciudadanos vietnamitas vinculados al expediente han quedado en libertad por decisión judicial. El portavoz del Ministerio Público, Selvin Fernández, explicó la situación procesal actual. “Sí, gracias. En efecto, han quedado en libertad por ahora. Están en los reparos, en las instalaciones de la Policía Nacional en Roatán por orden del juzgado, ya que Migración no se quiso hacer responsable de estos ciudadanos vietnamitas”, declaró. De acuerdo con el Gobierno de Honduras, hasta el momento “no se ha determinado la existencia del delito de trata de personas”. El caso fue catalogado inicialmente como un posible delito de tráfico ilícito de personas, luego de detectarse documentación presuntamente falsificada cuando la menor intentaba salir del país.

Las autoridades confirmaron que se trata de cinco ciudadanos vietnamitas, entre ellos una menor de edad, quien fue trasladada a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para la aplicación del protocolo correspondiente y permanece bajo medidas de protección.

Los otros cuatro adultos habían sido requeridos fiscalmente por el delito de uso de documento falso en perjuicio de la fe pública, tras detectarse anomalías en los pasaportes presentados en el aeropuerto. No obstante, un juez declaró la nulidad del proceso a solicitud de la defensa. Fernández detalló que la decisión obedeció a la falta de un intérprete. “No se contaba con un perito que hablara el idioma de estas personas y la defensa alegó que no entendían el proceso penal correspondiente; entonces, por eso el juez los dejó en libertad”, indicó.