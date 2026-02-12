Últimos detalles del caso de la menor asiática resguardada

Las investigaciones en torno al caso de una menor asiática rescatada en Islas de la Bahía, continúan abiertas mientras el Ministerio Público confirmó que cinco ciudadanos vietnamitas vinculados al expediente han quedado en libertad por decisión judicial.
El portavoz del Ministerio Público, Selvin Fernández, explicó la situación procesal actual.
“Sí, gracias. En efecto, han quedado en libertad por ahora. Están en los reparos, en las instalaciones de la Policía Nacional en Roatán por orden del juzgado, ya que Migración no se quiso hacer responsable de estos ciudadanos vietnamitas”, declaró.
De acuerdo con el Gobierno de Honduras, hasta el momento “no se ha determinado la existencia del delito de trata de personas”. El caso fue catalogado inicialmente como un posible delito de tráfico ilícito de personas, luego de detectarse documentación presuntamente falsificada cuando la menor intentaba salir del país.
📍 COMUNICADO OFICIAL— CICESCT HN (@cicesct) February 12, 2026
La CICESCT informa a la ciudadanía sobre la intervención realizada en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía, en relación con una menor de 16 años de edad, de origen asiático (Vietnam), cuyo caso ha sido difundido. pic.twitter.com/3rPqiOC54u
Las autoridades confirmaron que se trata de cinco ciudadanos vietnamitas, entre ellos una menor de edad, quien fue trasladada a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para la aplicación del protocolo correspondiente y permanece bajo medidas de protección.
Los otros cuatro adultos habían sido requeridos fiscalmente por el delito de uso de documento falso en perjuicio de la fe pública, tras detectarse anomalías en los pasaportes presentados en el aeropuerto.
No obstante, un juez declaró la nulidad del proceso a solicitud de la defensa. Fernández detalló que la decisión obedeció a la falta de un intérprete.
“No se contaba con un perito que hablara el idioma de estas personas y la defensa alegó que no entendían el proceso penal correspondiente; entonces, por eso el juez los dejó en libertad”, indicó.
El portavoz añadió que "se utilizó la tecnología para aplicarles el procedimiento, lo cual no fue validado por el juez; eso fue una cuestión técnica”, señaló.
Ante este escenario, el Ministerio Público presentó el recurso de apelación.
"Vamos a esperar que se encuentre un perito o que se le dé la validación a través de algún procedimiento”, afirmó Fernández, quien subrayó que los extranjeros no pueden salir del país mientras avanzan las diligencias.
El caso salió a la luz luego de que autoridades aeroportuarias detectaran irregularidades en documentación presentada por extranjeros que pretendían abordar un vuelo internacional desde el Aeropuerto Juan Ramón Gálvez, en Roatán.
El comisario Lisandro García Muñoz, jefe de la UDEP-11 en Islas de la Bahía, informó que personal de Migración solicitó apoyo tras identificar presuntos pasaportes falsos.
“Al llegar al lugar nos percatamos que se encontraba una persona de sexo masculino, de nacionalidad hondureña, junto con extranjeros de nacionalidad vietnamita y surcoreana. Procedimos a realizarle una entrevista, manifestando que él acompañaba a los extranjeros”, detalló.
En ese contexto fue detenido Ángel Daniel Maradiaga Suazo, de 26 años, originario de San Pedro Sula, quien presuntamente acompañaba al grupo.
Las autoridades investigan posibles vínculos con redes de falsificación documental y tráfico irregular de personas, mientras continúan las indagaciones para determinar si existe o no una estructura dedicada a estas actividades ilícitas.