Rescatan a joven asiática, víctima de trata de personas, y detienen a hondureño

Roatán, Honduras.

Autoridades locales de Islas de la Bahía reportaron que una menor de 16 años, de origen asiático, fue rescatada tras ser identificada como presunta víctima de trata de personas internacional. El caso derivó además en la detención de un ciudadano hondureño en el Aeropuerto Internacional Juan Ramón Gálvez, en Roatán. La captura se realizó en el aeropuerto de Roatán, donde el sospechoso hizo escala mientras intentaba abordar un vuelo internacional para salir del país con la menor. La adolescente fue puesta bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) por disposición del Ministerio Público y actualmente permanece bajo medidas de protección. Por razones de seguridad, las autoridades no revelaron su identidad. Según información oficial, la joven no habla español y fue localizada con un pasaporte que no coincidía con su verdadera identidad, situación que activó las alertas migratorias y dio paso a las investigaciones por un posible caso de trata internacional.

De acuerdo con el informe policial, a las 18:30 horas del domingo 8 de febrero de 2026, funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) asignados al punto de control aeroportuario de Roatán detuvieron a Ángel Daniel Maradiaga Suazo, de 26 años, originario de San Pedro Sula, Cortés. El comisario de policía Lisandro García Muñoz, jefe de la UDEP-11 en Islas de la Bahía, informó que alrededor de las 14:20 horas personal de Migración solicitó apoyo tras detectar a varios extranjeros presentando presuntos pasaportes falsos. “Al llegar al lugar nos percatamos que se encontraba una persona de sexo masculino, de nacionalidad hondureña, junto con extranjeros de nacionalidad vietnamita y surcoreana. Procedimos a realizarle una entrevista, manifestando que él acompañaba a los extranjeros”, detalló el jefe policial. En el grupo se identificaron tres ciudadanos de Vietnam y uno de Corea del Sur. Las autoridades investigan si existe vinculación entre estos hechos y el caso de la menor rescatada.

Protección y retorno seguro

La directora regional de la Senaf, Mayeli Flores, confirmó que la adolescente ya recibe atención integral del Estado hondureño, independientemente de su nacionalidad. “La niña efectivamente ya está bajo medida de protección. Aunque no sea de este país, se encuentra en territorio hondureño y está siendo tratada conforme a la ley para salvaguardar todos sus derechos, hasta que pueda regresar con su familia y a su lugar de origen”, señaló. Flores explicó que, mediante traducción, lograron establecer comunicación con la familia de la menor y que ya se iniciaron gestiones con Cancillería para coordinar su retorno. “Ya hicimos contacto con su familia y estamos empezando los trámites a través de Cancillería para que pueda retornar lo más antes posible”, agregó.

Investigación en curso