Santiago Moncada, fiscal del Ministerio Público, muere tras ser atropellado

Informes preliminares establecen que el fiscal tenía padecimientos de Alzheimer y se había escapado de sus hijos, y fue en ese momento que fue atropellado por un vehículo.

Momento en que retiran de Medicina Forense el cuerpo del fiscal Santiago René Moncada.
Tegucigalpa

Santiago René Moncada Sauceda, de 62 años, fiscal del Ministerio Público (MP), perdió la vida la madrugada de este jueves en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), tras ser atropellado en el anillo periférico, a inmediaciones de la colonia Hato de Enmedio.

Gravemente herido, fue trasladado al Seguro Social, donde en horas de la madrugada expiró.

El cuerpo fue ingresado a la morgue de Medicina Forense, donde se le practicó la autopsia y fue entregado a los familiares.

René Santiago Moncada fue presidente de la Asociación de Fiscales de esa institución. Además, fue uno de los críticos de algunas decisiones que tomaba el fiscal general Johel Zelaya, por lo que fue enviado a realizar su trabajo en el departamento de Gracias a Dios.

Personas que le conocieron manifestaron que el fiscal fue una persona solidaria con sus compañeros de trabajo y defendía las causas justas.

