Aumentan precios de varios productos en mercados de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Varios productos de la canasta básica han registrado incrementos en los últimos días en diferentes mercados de la Capital Industrial, según constataron comerciantes y consumidores. Uno de los aumentos más recientes es el del maíz, que pasó de 8 a 9 lempiras la libra a partir de esta semana. Aunque el incremento es de un lempira, vendedores señalan que el impacto se siente en el bolsillo de las familias que compran en mayores cantidades.

“El maíz es un producto básico que se produce aquí mismo, pero aun así ha ido subiendo, antes lo vendíamos a 4 lempiras o 3.50 la libra, pero esos tiempos ya pasaron”, comentó Doña Marta López, comerciante de granos básicos con más de 15 años en el mercado. “Ojalá que con una buena cosecha pueda bajar un poco, aunque sabemos que los costos de producción también han aumentado”. El café también ha experimentado alzas considerables, marcas que anteriormente se consideraban accesibles ahora se cotizan entre 95 y 110 lempiras la libra, dependiendo de la presentación. Según los vendedores, el incremento ha sido gradual, con aumentos que van de 5 a 15 lempiras por paquete en las últimas semanas. “El café de las marcas más comunes se han disparado el cliente se sorprende cuando pregunta el precio, es un producto que no puede faltar en la mesa del hondureño, especialmente en hogares donde el café es parte de la rutina diaria”, explicó Carlos Hernández, propietario de una abarrotería en el sector. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

En cuanto al aceite vegetal, el tambo ha subido 10 lempiras; sin embargo, algunos comerciantes aseguran que todavía no han trasladado completamente ese incremento al consumidor final. “Estamos aguantando un poco para no afectar tanto a la clientela, esperando que el precio se estabilice”, agregó Hernández. Otro producto que también registró alza es la harina de maíz industrializada. El saco de la presentación extra suave se comercializa actualmente entre 310 y 315 lempiras, tras un aumento de entre 10 y 15 lempiras. Además, vendedores reportan incrementos en: • Frijoles: hasta 2 lempiras más por libra en algunas variedades. • Arroz: aumento promedio de 1 lempira por libra, según calidad. • Azúcar: incremento de 3 a 5 lempiras por bolsa de cinco libras. • Huevos: aunque se han mantenido relativamente estables, algunas pulperías reportan leves variaciones según el distribuidor. A pesar de los aumentos, los comerciantes aseguran que no se ha registrado escasez de productos ni desabastecimiento en los mercados. “Gracias a Dios producto hay, aunque esté caro, la gente sigue comprando lo necesario”, expresó Rosa Martínez, vendedora de abarrotes. Sobre posibles prácticas de acaparamiento, señaló que no tienen información concreta, pero que el abastecimiento se mantiene constante. Por su parte, los consumidores manifiestan preocupación ante el alza sostenida de precios. “Uno viene con el dinero ajustado y cada semana alcanza para menos”, lamentó José Rivera, quien realiza compras para su hogar. “El maíz, el café, el aceite y todo va subiendo poquito a poquito y eso al final pesa bastante”.