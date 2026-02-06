Fallece don César Nasthas, baluarte empresarial y deportivo

La Ceiba, Atlántida

Este viernes 6 de febrero se dio a conocer la triste noticia del sensible fallecimiento del empresario ceibeño, César Nasthas Butto, uno de los hijos más ilustres de La Ceiba, norte de Honduras y una figura determinante en el desarrollo económico y deportivo de la zona norte del país.

Don César es recordado principalmente por ser el fundador de Leche y Derivados (LEYDE), empresa que bajo su liderazgo se convirtió en un referente nacional de la industria láctea en el litoral Atlántico y a nivel nacional.

Su visión empresarial no solo impulsó la economía local, sino que brindó sustento a miles de familias hondureñas durante décadas.