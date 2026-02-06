Fallece don César Nasthas, baluarte empresarial y deportivo

Este viernes 6 de febrero se dio a conocer la triste noticia del sensible fallecimiento del empresario ceibeño, César Nasthas Butto, uno de los hijos más ilustres de La Ceiba, norte de Honduras y una figura determinante en el desarrollo económico y deportivo de la zona norte del país.
Don César es recordado principalmente por ser el fundador de Leche y Derivados (LEYDE), empresa que bajo su liderazgo se convirtió en un referente nacional de la industria láctea en el litoral Atlántico y a nivel nacional.
Su visión empresarial no solo impulsó la economía local, sino que brindó sustento a miles de familias hondureñas durante décadas.
El "Eterno Presidente" del Victoria
En el ámbito deportivo, el nombre César Nasthas es sinónimo de pasión y lealtad. Como presidente del Club Deportivo Victoria, don César fue el alma del equipo "jaibo". Su gestión es recordada por la estabilidad y los éxitos que llevaron al club a ser uno de los protagonistas de la Liga Nacional.
Ante su partida, la junta directiva del equipo ha publicado un acuerdo de duelo, declarando días de luto institucional en honor a su "Eterno Presidente". Hace algunos años el Victoria le hizo un reconocimiento en el estadio ceibeño.
En 1995 logró convertir al Victoria campeón de la Liga Nacional, bajo el patrocinio de su empresa Leyde. Don César Nasthas junto a don Miguel Kawas, dos empresarios ceibeños han sido los mejores presidentes que ha tenido el equipo "Jaibo".
Sus últimos años
Debido a complicaciones de salud propias de su avanzada edad, Nasthas Butto se había mantenido alejado de la vida pública en los últimos años, resguardado por su familia. Hasta el momento, no se ha confirmado el lugar exacto de su deceso ni los detalles de las honras fúnebres.
"Se va un hombre de principios, un visionario que creyó en La Ceiba cuando pocos lo hacían. Su legado queda en cada vaso de leche Leyde y en cada grito de gol de la afición jaiba", dijo un amigo cercano de don César Nasthas.