Fallece don César Nasthas, baluarte empresarial y deportivo

La Ceiba despide al fundador de Leyde y presidente vitalicio del Club Deportivo Victoria, un hombre cuya visión transformó la industria lechera del país y el deporte hondureño

  06 de febrero de 2026
  • Carlos Molina
Tras una vida dedicada al trabajo y al deporte, este viernes murió el 'Eterno Presidente' del Victoria don César Nasthas Butto, dejando un legado de integridad y éxito empresarial.

La Ceiba, Atlántida

Este viernes 6 de febrero se dio a conocer la triste noticia del sensible fallecimiento del empresario ceibeño, César Nasthas Butto, uno de los hijos más ilustres de La Ceiba, norte de Honduras y una figura determinante en el desarrollo económico y deportivo de la zona norte del país.

Don César es recordado principalmente por ser el fundador de Leche y Derivados (LEYDE), empresa que bajo su liderazgo se convirtió en un referente nacional de la industria láctea en el litoral Atlántico y a nivel nacional.

Su visión empresarial no solo impulsó la economía local, sino que brindó sustento a miles de familias hondureñas durante décadas.

El "Eterno Presidente" del Victoria

En el ámbito deportivo, el nombre César Nasthas es sinónimo de pasión y lealtad. Como presidente del Club Deportivo Victoria, don César fue el alma del equipo "jaibo". Su gestión es recordada por la estabilidad y los éxitos que llevaron al club a ser uno de los protagonistas de la Liga Nacional.

Ante su partida, la junta directiva del equipo ha publicado un acuerdo de duelo, declarando días de luto institucional en honor a su "Eterno Presidente". Hace algunos años el Victoria le hizo un reconocimiento en el estadio ceibeño.

En 1995 logró convertir al Victoria campeón de la Liga Nacional, bajo el patrocinio de su empresa Leyde. Don César Nasthas junto a don Miguel Kawas, dos empresarios ceibeños han sido los mejores presidentes que ha tenido el equipo "Jaibo".

En 2016 don César Nasthas recibió un homenaje por parte de la directiva de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA) por su aporte a la economía del rubro de la leche.

Sus últimos años

Debido a complicaciones de salud propias de su avanzada edad, Nasthas Butto se había mantenido alejado de la vida pública en los últimos años, resguardado por su familia. Hasta el momento, no se ha confirmado el lugar exacto de su deceso ni los detalles de las honras fúnebres.

"Se va un hombre de principios, un visionario que creyó en La Ceiba cuando pocos lo hacían. Su legado queda en cada vaso de leche Leyde y en cada grito de gol de la afición jaiba", dijo un amigo cercano de don César Nasthas.

Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
