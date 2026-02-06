  1. Inicio
Nuevo frente frío que ingresó al territorio nacional este viernes deja las primeras lluvias en el litoral Atlántico.

Copeco emitió alerta verde por 48 horas para los departamentos de Atlántida, Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Cortés, debido al ingreso de un frente frío este viernes.

