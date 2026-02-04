  1. Inicio
Allanamientos del MP en San Pedro Sula golpean estructura criminal

Al menos 17 allanamientos de morada y tres inspecciones se realizan este miércoles en distintos sectores de San Pedro Sula, departamento de Cortés, como parte de una investigación contra una presunta estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y armas.

