  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Fieles hondureños desbordan fe ante la virgen de Suyapa

Miles de hondureños acuden este lunes el santuario de Suyapa, en Tegucigalpa, para agradecer milagros y renovar peticiones ante la patrona de Honduras, cuya imagen cumple el martes 279 años de su hallazgo.

Últimos Videos