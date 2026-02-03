Virgen de Suyapa
Mel Zelaya reacciona a órdenes de captura contra Isis Cuéllar y José Cardona
Según las autoridades, los fondos estaban destinados a proyectos de infraestructura menor, obras sociales y becas, pero supuestamente fueron utilizados para financiar la campaña de Libre en las elecciones de 2025.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 13:02
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
