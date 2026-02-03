  1. Inicio
Mel Zelaya reacciona a órdenes de captura contra Isis Cuéllar y José Cardona

Según las autoridades, los fondos estaban destinados a proyectos de infraestructura menor, obras sociales y becas, pero supuestamente fueron utilizados para financiar la campaña de Libre en las elecciones de 2025.

