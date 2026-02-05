  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Honduras amplía beneficios: adultos mayores tendrán descuentos en servicios básicos

La reforma a la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, establece descuentos obligatorios en servicios básicos y tributos con el objetivo de aliviar su carga financiera

Últimos Videos