Frente frío
Caso Sedesol
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Elecciones Honduras 2025
Videos
Mundo
The New York Times
Mente sana
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Honduras
Honduras amplía beneficios: adultos mayores tendrán descuentos en servicios básicos
La reforma a la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, establece descuentos obligatorios en servicios básicos y tributos con el objetivo de aliviar su carga financiera
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 16:02
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Honduras
Feria de empleo atrae a más de 4,000 jóvenes en busca de trabajo
Redacción La Prensa
Honduras
Isis Cuéllar enfrentará arresto domiciliario y queda suspendida de su cargo
Redacción La Prensa
Honduras
¿Por qué el vórtice polar genera bajas temperaturas en Centroamérica y EE. UU.?
Redacción La Prensa
Honduras
Golpe histórico a la MS: decomisan L25 millones en drogas y armas
Redacción La Prensa
Honduras
Jorge Cálix acusa a diputados de Libre de recibir fondos de Sedesol
Redacción La Prensa
Honduras
Presidente de Honduras se pronuncia por fallecimiento de policías en accidente
Redacción La Prensa
Honduras
Dictan arresto domiciliario a José Carlos Cardona por caso Sedesol
Redacción La Prensa
Honduras
Allanamientos del MP en San Pedro Sula golpean estructura criminal
Redacción La Prensa
Honduras
Mel Zelaya niega vínculos con actos de corrupción en Sedesol
Redacción La Prensa
Honduras
Tomás Zambrano saluda a la feligresía tras la misa en la Basílica de Suyapa
Redacción La Prensa
Honduras
Grupos de feligreses cargan sus maletas ya de regreso a sus lugares, luego de rendir homenaje a la Morenita
Redacción La Prensa
Honduras
Diputada defiende a José Carlos Cardona y denuncia amenazas de muerte
Redacción La Prensa