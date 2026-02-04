  1. Inicio
Jorge Cálix acusa a diputados de Libre de recibir fondos de Sedesol

El diputado del Partido Liberal Jorge Cálix, expresó que todos los diputados que se reeligieron de Libre recibieron dinero de Sedesol y otras instituciones. Por lo que pide que se investiguen a todos.

