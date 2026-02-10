Embolia cerebral: síntomas y prevención tras la muerte de Catherine O’Hara

La actriz Catherine O’Hara, fallecida el 30 de enero a los 71 años, murió tras sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base, según un certificado de defunción de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, obtenido por la revista People.

La embolia es una obstrucción ocasionada por un émbolo —generalmente un coágulo— que se forma en un vaso sanguíneo y bloquea la circulación en otro de menor calibre, lo que puede provocar daños graves en los tejidos afectados.

Según la Clínica Universidad de Navarra, la embolia consiste en la obstrucción de una arteria que impide parcial o totalmente el paso de la sangre. Esta interrupción suele deberse a un émbolo, es decir, un cuerpo extraño como un coágulo, grasa o aire que viaja por el torrente sanguíneo hasta quedar atascado en un vaso más pequeño.

Como consecuencia de esta obstrucción se produce una isquemia, es decir, la falta de riego sanguíneo en la zona afectada, lo que puede comprometer seriamente la función del órgano involucrado.