La enfermedad congénita que Catherine O’Hara mantuvo en secreto

Catherine O’Hara falleció el viernes a los 71 años tras una breve enfermedad. Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de su fallecimiento.

A principios de este mes, la actriz estuvo notablemente ausente de la ceremonia de los Globos de Oro, donde había sido nominada a Mejor Actriz de Reparto por la serie The Studio.

La actriz nacida en Toronto, reconocida por sus papeles en Schitt’s Creek y Home Alone, solía mantener en reserva los detalles sobre su estado de salud. Sin embargo, en una entrevista concedida en 2021 reveló que padecía una rara afección congénita conocida como dextrocardia con situs inversus.

La dextrocardia se caracteriza por la ubicación del corazón en el lado derecho del tórax. El situs inversus, por su parte, implica que los órganos internos principales se encuentran en una posición invertida respecto a la anatomía habitual.

O’Hara relató que descubrió esta condición tras someterse a exámenes médicos de rutina junto a su esposo, Bo Welch. Luego de un electrocardiograma y una radiografía, el médico les comunicó el inusual diagnóstico.

Boletín Amiga Recibe los mejores artículos y consejos para cuidar tu salud y la de tu familia..

“Nos llama a su oficina y dice: ‘¡Son los primeros que conozco!’”, recordó O’Hara. “Y él responde: ‘Bueno, ni siquiera sé el nombre, porque no quiero saberlo’. Algo cardi-inversa. Y luego dexter-cardia-y-algo-inversa”.

En ese momento, la actriz admitió que prefería no conocer los detalles de su condición. “No quiero saberlo. Porque no lo sabía antes”, dijo, y añadió en tono humorístico: “¡Soy un bicho raro, sí!”.

Si bien las personas con situs inversus pueden llevar una vida plena, esta condición puede presentar complicaciones, especialmente cuando el corazón está involucrado. O’Hara comentó que el mismo día en que recibió su diagnóstico, uno de sus hermanos fue sometido a una cirugía de bypass cuádruple, aunque su corazón se encontraba en el lado izquierdo. “Así que”, bromeó, “ese día se adelantó en mi historia”.

Tras el fallecimiento de O’Hara, varios de sus compañeros de reparto a lo largo de los años le rindieron homenaje en redes sociales.

“Mamá. Creí que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Nos vemos luego”, escribió Macaulay Culkin, protagonista de Home Alone, en una publicación difundida en plataformas digitales.

Pedro Pascal tras el fallecimiento de Catherine O'Hara; ambos compartieron pantalla en la segunda temporada de 'The Last Of Us'."Qué alegría estar cerca de ti. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, pero este mundo afortunado que te tuvo te conservará, siempre. La única e inigualable Catherine O'Hara"