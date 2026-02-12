Bad Bunny es reconocido por impulsar el español en el mundo

San Juan, Puerto Rico.

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió este jueves una resolución en la que destaca la labor del artista Bad Bunny en la difusión global de la lengua española.

La institución subrayó en un comunicado que Benito Antonio Martínez Ocasio es, en la actualidad, el intérprete de música popular con mayor proyección internacional y que, a través de su carrera, ha contribuido "significativamente a que el español alcance una presencia notable en diferentes rincones del mundo".

La Academia resaltó que el español de Puerto Rico constituye un elemento esencial en la identidad y la obra artística del cantante.

Asimismo, la resolución señala que el proyecto cultural de Martínez Ocasio ha ayudado a "superar prejuicios hacia las formas comunicativas propias de las hablas populares, urbanas, juveniles o en contacto con otras lenguas".

"Pese a la marcada localidad de las referencias y formas lingüísticas empleadas en sus composiciones, su mensaje ha logrado trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas", destacó la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.