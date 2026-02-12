Bad Bunny es reconocido por impulsar el español en el mundo

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió este jueves una resolución en la que destaca la labor del artista Bad Bunny en la difusión global de la lengua española.
La institución subrayó en un comunicado que Benito Antonio Martínez Ocasio es, en la actualidad, el intérprete de música popular con mayor proyección internacional y que, a través de su carrera, ha contribuido "significativamente a que el español alcance una presencia notable en diferentes rincones del mundo".
La Academia resaltó que el español de Puerto Rico constituye un elemento esencial en la identidad y la obra artística del cantante.
Asimismo, la resolución señala que el proyecto cultural de Martínez Ocasio ha ayudado a "superar prejuicios hacia las formas comunicativas propias de las hablas populares, urbanas, juveniles o en contacto con otras lenguas".
"Pese a la marcada localidad de las referencias y formas lingüísticas empleadas en sus composiciones, su mensaje ha logrado trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas", destacó la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.
Al respecto, indicó que la voz puertorriqueña y antillana de Bad Bunny ha alcanzado "una resonancia de carácter transcontinental, representando a América en su totalidad".
Además, la entidad elogió la evolución de su propuesta artística y señaló un compromiso creciente con valores como el amor, la libertad, la justicia, la solidaridad y la autenticidad.
Por todo ello, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española "resuelve reconocer su aportación a la difusión internacional de la lengua española y destacar su contribución a la proyección del español de Puerto Rico como seña de identidad personal y colectiva".
Bad Bunny continúa este viernes en Buenos Aires con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, tras recorrer desde noviembre países como República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú y Chile.
Después de Argentina, el artista se presentará en Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar el 22 de julio en Bélgica.
Su más reciente producción musical, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, un homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le valió este mes el premio Grammy a Mejor Disco del Año, otorgado por primera vez a una producción completamente en español.
Además, su espectáculo en el intermedio del Super Bowl se convirtió en el cuarto más visto de la historia, con un promedio de 128,2 millones de espectadores, según datos de Nielsen, compañía que mide la audiencia televisiva en Estados Unidos.
En ese show, Bad Bunny reivindicó que América es todo el continente y no solo Estados Unidos, con un despliegue de banderas de la región, uno de los elementos más aplaudidos en Latinoamérica y de los más criticados por sectores de la derecha estadounidense.
EFE