Familia de James Van Der Beek recauda un millón de dólares en donaciones

Los Ángeles.

La familia de James Van Der Beek ha logrado recaudar más de un millón de dólares para apoyar económicamente a la esposa e hijos del actor estadounidense, quien falleció el miércoles a los 48 años tras padecer cáncer de colon.

La cuenta GoFundMe se abrió horas después de anunciarse la muerte del actor para brindar apoyo a la familia, que se enfrenta una situación crítica por los elevados costos de atención médica del protagonista de 'Dawson's Creek' ('Dawson crece').

"La familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él", reza la descripción de la cuenta de fondos.

El dinero recaudado "ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños", continúa la página.