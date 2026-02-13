Barcelona explota contra el arbitraje, hace petición y advierte: "No lo dejaremos así"

Barcelona, España.

La indignación es tota en el FC Barcelona tras la dolorosa derrota encajada (4-0) en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. En el club azulgrana, además del resultado, hay mucho malestar contra el arbitraje y el accionar del VAR. La entidad blaugrana ha estallado contra el arbitraje de Juan Martínez Munuera, que fue determinante por la anulación de un gol azulgrana, después de siete minutos de deliberación en el VAR, y la expulsión de Eric García.

El enfado es tan grande que el Barça está pensando en mandar una queja formal a la Real Federación Española de Fútbol por el arbitraje de Munuera, ya que se sienten muy perjudicados por sus actuaciones. En primer lugar, las quejas irán dirigidas por ese gol anulado a Pau Cubarsí después de tanto tiempo revisándolo en la sala VOR. Y es que el Barcelona entiende que ese fuera de juego debería ser semiautomático y no estar discutiendo la jugada durante tantos minutos. El club azulgrana pedirá explicaciones por esta jugada, además de mostrar el enorme malestar dentro de la entidad por este motivo. Las quejas también se centrarán en la expulsión de Eric García, que consideran injusta. Y, sobre todo, en el agravio comparativo: hubo una jugada del Atlético con anterioridad en la que no se expulsó a Giuliano Simeone por una entrada a Alejandro Balde. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Reacción del nuevo presidente del Barcelona tras el 4-0

El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, calificó este viernes de "vergüenza" la actuación del VAR en el gol anulado a Pau Cubarsí en la derrota azulgrana ante el Atlético en las semifinales de la Copa del Rey, y aseguró que el club catalán pedirá "explicaciones". "Quiero calificarlo de vergüenza. Estar ocho minutos pendientes de una resolución... Como presidente quiero decir que esto no lo dejaremos así, pediremos explicaciones. No puede ser que tarden ocho minutos para ver qué pasa en una jugada", valoró Yuste en declaraciones a la emisora 'Catalunya Ràdio'. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) explicó que la demora de más de seis minutos en decidir si había fuera de juego en el gol anulado a Cubarsí, que hubiese significado el 4-1 en el minuto 52, se debió a un fallo en el fuera de juego semiautomático por tratarse de una "situación de mucha densidad de jugadores".

Rafa Yuste: "No pueden estar ocho minutos analizando una jugada, es inaceptable".

pic.twitter.com/zdBJZ6t7fl — FCB PRIME (@fcbisprime) February 13, 2026

"Siguiendo el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta. Por este motivo, y de manera extraordinaria, el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación a la producción televisiva", justificó el CTA. Unas explicaciones que no convencieron al presidente del Barcelona ni tampoco al vestuario, como expresó el centrocampista Frenkie de Jong tras el encuentro. "Vi después la imagen y se puede ver claramente que no había fuera de juego. En la imagen que se enseñó en televisión del fuera de juego no se ve el contacto con el balón y después se ve la imagen en la que Fermín chuta y el defensor está un metro por detrás de Robert (Lewandowski). Creo que es muy raro", señaló el neerlandés.

🖥️💥 El VAR y su particular espectáculo en el Atlético de Madrid - Barcelona.



👉🏻 Giuliano entra con la plancha por delante y la deja arriba, impactando en el tobillo de Balde.



❌ 𝗘𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔.



▪️ González Fuertes apenas gastó segundos en su revisión. pic.twitter.com/6nfGmSUHy4 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 12, 2026

Un enfado dirigido a la sala VOR más que hacia el colegiado Juan Martínez Munuera: "Él (arbitro) no puede hacer mucho, porque también está esperando. No tiene la imagen o el vídeo, pero el VAR la tiene. La imagen que vi, si no es IA, que ahora ya no te das cuenta... Si esta es la foto, es un escándalo, porque es muy claro". El Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone, se impuso por 4-0 en la ida de la semifinal de Copa del Rey, que se resolverá el 3 de marzo. En el otro lado del cuadro, la Real Sociedad se impuso por 0-1 al Athletic Club en la ida de la semifinal, cuya vuelta se disputará el 4 de marzo.