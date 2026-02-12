Los culpables de la debacle del Barcelona ante Atlético en Copa; ¿Lamine Yamal?

El Barcelona cayó estrepitosamente por 4-0 contra Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y señalan a los culpables de la debacle azulgrana. ¿Lamine Yamal? ¿Joan García? o ¿Hansi Flick?
Barcelona firmó, probablemente, su peor partido desde que Hansi Flick dirige al equipo. Los azulgranas, que hicieron una primera mitad desastrosa, se marcharon del estadio Metropolitano con un marcador muy adverso. Ninguno de los jugadores se salva en una noche para el olvido.
El Barça lució totalmente desconocido y la defensa se hundió en el Metropolitano y quedó contra las cuerdas en su objetivo de volver a conquistar la Copa del Rey. A continuación los puntajes de la prensa catalana sobre los futbolistas culés que jugaron ante el Atlético de Madrid.
Joan García (3 puntos) - Atropellado: Tras una primera acción en la que salvó el gol ante Giuliano Simeone, no pudo controlar un pase de Eric García y encajó uno de los goles más dolorosos de su carrera. Poco pudo hacer en el segundo de Griezmann, con todo el equipo descolocado. Y lo mismo en el tercero. Y para el cuarto... El vendaval rojiblanco, para su fortuna, cesó en la segunda mitad.
Jules Koundé (3 puntos) - Alborotado: La pasó mal marcando al rapidísimo Lookman, fue su prueba de fuego y fracasó. Impreciso con el balón, el segundo rojiblanco le pilló fuera de su posición y el balón de Griezmann le acabó pasando por debajo de sus piernas. Lo arregló a medias cuando salvó en la línea de gol un disparo de Julián que podía ir fuera. También evitó que Sorloth rematara limpio. Partido extraño el suyo.
Pau Cubarsí (3 puntos) - Frustrado: Así se quedó el defensa canterano cuando tuvo que sacar el balón del 1-0 ya dentro de su portería. Y asi se volvió a quedar cuando consiguió marcar gol al inicio de la segunda parte y se lo anularon tras siete minutos de deliberación. Cubarsí, como el resto del equipo, no estuvo a la altura en una primera mitad de sufrimiento y pudo respirar y tener más contacto con el balón después.
Eric Garcia (3 puntos) - Desesperado: De un pase suyo que Joan Garcia no controló nació el primer gol del Atlético, pero ninguna culpa tuvo el defensa. En el tercero, no pudo llegar donde debía estar Balde. En ataque, empalmó demasiado fuerte un disparo. Una dura entrada sobre Álex Baena, revisada por el VAR, acabó con su expulsión merecida en un partido para olvidar.
Alejandro Balde (2 puntos) - Perdido: Corrió como 'pollo sin cabeza' y dejó huecos que fueron bien aprovechados por los delanteros del Atlético, en especial un Giuliano Simeone que le llevó por el camino de la amargura. Lleva tiempo que no está a su nivel, pero las sensaciones que mostró en este partido fueron muy preocupantes. Recibió una entrada del hijo del 'Cholo' que debió ser roja para el colchonero.
Marc Casadó (3 puntos) - Sacrificado: El desajuste colectivo en las contras del Atlético le hizo ir de cabeza. En el primero, no llegó a tiempo a tapar el lateral. Y se vio luego forzado a una amarilla porque se escapaba Llorente. Los atléticos reclamaron roja. Un primer tiempo complicadísimo para el volante que ni lo llegó a acabar. Flick lo reemplazo por Robert Lewandowski.
Frenkie de Jong (4 puntos) - Desconectado: Aunque jugó en una posición que conoce bien, la de Pedri, pareció estar el neerlandés fuera de lugar, sin conseguir conectar con sus compañeros y llevar la batuta del juego. Con el paso de los minutos se fue entonando, pero le costó mucho.
Fermín López (4 puntos) - Impulsivo: Su habitual garra y buenas decisiones no se vieron acompañadas con el acierto. Aun así, estuvo muy cerca de batir a Musso, pero el argentino le adivinó la intención en el disparo. Muy activo en el arranque del segundo tiempo, suyas fueron las primeras acciones, aunque no tuvo continuidad.
Dani Olmo (4 puntos) - Desubicado: Enganchado a la banda izquierda pareció perdido y solo cuando centró algo su posición, empezó a generar peligro. Fue entonces cuando pudo ayudar más en la construcción de la jugada y apoyar a los centrocampistas.
Ferran Torres (4 puntos) - Intencionado: Suya fue la mejor ocasión del Barça en la primera mitad, un balón que se estrelló en el travesaño. También gozó de otra buena oportunidad, desbaratada por Musso. El valenciano, que se fue a la izquierda cuando entró Lewandoski, al menos, lo intentó, lo que no se puede decir esta vez de todos. La volvió a tener en la prolongación.
Lamine Yamal (4 puntos) - Tapado: El férreo y expeditivo marcaje individual de Matteo Ruggeri le dejó con muy pocas opciones de marcar las diferencias, a pesar de que el joven delantero lo intentó de todas las maneras hasta que se fue apagando, entre la frustración y el cansancio. I.ntentó generar peligro, sin suerte.
Robert Lewandowski (3 puntos) - Desaparecido: Fue el recurso de urgencia de Hansi Flick para arreglar el desastre, pero apenas ni la tocó en todos los minutos que estuvo sobre el campo del Metropolitano.
Joao Cancelo (3 puntos) - Inexplicable: Se situó por la izquierda, donde le pone siempre Hansi Flick y buscó dar más profundidad al equipo, sin apenas conseguirlo.
Ronald Araujo (4 puntos) - Centrado y atento: Entró cuando el Atlético ya no buscó tanto el ataque. Mantuvo bien la línea y no cometió errores.
Gerard Martín (4 puntos) - Apurado: De central zurdo junto a Ronald Araujo, le tocó soportar la tromba del Atlético en los minutos finales.
Hansi Flick (4 puntos) - El entrenador no introdujo sorpresas en el once. El alemán no esperó para tomar medidas ante el desastre de la primera parte de los culés y movió el banquillo en el minuto 37. Dio entrada a Lewandowski por Casadó, traicionando sus principios. En la segunda parte parecía que el Barcelona había salido un poco más enchufado en este segundo tiempo... pero fue un espejismo.