Los culpables de la debacle del Barcelona ante Atlético en Copa; ¿Lamine Yamal?

Pau Cubarsí (3 puntos) - Frustrado: Así se quedó el defensa canterano cuando tuvo que sacar el balón del 1-0 ya dentro de su portería. Y asi se volvió a quedar cuando consiguió marcar gol al inicio de la segunda parte y se lo anularon tras siete minutos de deliberación. Cubarsí, como el resto del equipo, no estuvo a la altura en una primera mitad de sufrimiento y pudo respirar y tener más contacto con el balón después.