Color y romanticismo invaden el sector Guamilito por el Día del Amor y la Amistad

Los girasoles, símbolo de energía y admiración, forman parte de los arreglos más llamativos y exclusivos, con precios que rondan los 750 lempiras debido a su tamaño, frescura y alta demanda en esta temporada.
Entre aromas, colores y sonrisas, el sector Guamilito confirma que el amor no ha pasado de moda, y que regalar flores continúa siendo uno de los gestos más auténticos para celebrar el Día del Amor y la Amistad.
Durante esta jornada especial, muchos vendedores trabajan sin descanso hasta vender la última flor, demostrando el esfuerzo y la dedicación que implica mantener viva una tradición que cada año llena de esperanza a la ciudad.
En los alrededores del Mercado Guamilito el color y la alegría anuncian la llegada del Día del Amor y la Amistad, con decenas de puestos que exhiben ramos frescos, detalles románticos y arreglos especiales listos para conquistar corazones desde tempranas horas de la mañana.
Los comerciantes del sector se preparan durante meses para esta temporada, considerada una de las más importantes del año, organizando pedidos anticipados, seleccionando flores importadas y diseñando nuevas combinaciones que respondan a todos los gustos y presupuestos.
Los tradicionales ramos de tres rosas, valorados en aproximadamente 300 lempiras, siguen siendo una de las opciones favoritas para quienes desean un detalle clásico que nunca pasa de moda en esta celebración.
Las opciones personalizadas incluyen arreglos con chocolates y peluches, e incluso los clientes pueden llevar su propio muñeco para integrarlo al ramo, creando un detalle único y adaptado a cada historia de amor o amistad.
Los arreglos más elaborados, que combinan lirios, rosas y otros follajes decorativos, alcanzan precios desde 650 lempiras, destacándose por sus tonos rosados, naranjas y combinaciones vibrantes que capturan miradas.
Las tacitas decoradas con flores y dulces, disponibles desde 450 lempiras, se convierten en una alternativa práctica y creativa para quienes desean regalar algo diferente pero igualmente especial.
Los globos decorativos, desde 80 lempiras, complementan las rosas individuales arregladas desde 60 lempiras, ofreciendo combinaciones accesibles que siguen llenas de significado para la ocasión.
A diferencia de otros establecimientos más exclusivos, los comerciantes del sector Guamilito destacan por ofrecer precios más accesibles sin sacrificar calidad ni frescura en cada arreglo floral.
Muchas de las rosas que se comercializan provienen de Guatemala y Ecuador, lo que permite ofrecer una variedad de colores intensos y poco comunes, ampliando las posibilidades de elección para los compradores.
Desde 50 lempiras se pueden encontrar detalles sencillos pero significativos, demostrando que el romanticismo no depende del precio sino de la intención, y que cualquier persona puede sorprender a alguien especial con un gesto lleno de cariño.
Los vendedores aseguran que los pedidos comenzaron desde la semana pasada y que en varios negocios ya se cerraron encargos anticipados, reflejando el entusiasmo de quienes no dejan pasar esta fecha especial.