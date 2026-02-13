  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Isabella Ladera revela que está embarazada

La modelo Isabella Ladera confirmó la noticia junto a una publicación compartida con su nueva pareja, Hugo García.

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 12:03 -
  • Redacción web
Isabella Ladera revela que está embarazada

La bella modelo venezolana, Isabella Ladera, luce su embarazo en la nueva edición de la revista HOLA!
Estados Unidos.

La reconocida creadora de contenido Isabella Ladera compartió con sus seguidores una noticia llena de alegría: está esperando a su segundo bebé.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde expresó la emoción que siente al vivir nuevamente esta etapa tan especial en su vida.

"Mitad tuya, mitad mía, nuestro", escribió Isabella Ladera junto a una foto donde aparece con su pareja, Hugo García, y sosteniendo una ecografía.

Isabella, quien ya es madre de una niña, destacó lo afortunada que se siente de poder ampliar su familia y agradeció el cariño y apoyo. Sus seguidores así como colegas y amigos de la farándula, reaccionaron con entusiasmo, enviándole mensajes de felicitación y buenos deseos para esta nueva etapa.

La modelo venezolana también compartió una publicación de la revista HOLA!, en la cual se le ve posando para el lente y presumiendo su avanzado estado de embarazo.

Isabella Ladera confirmó oficialmente su relación con Hugo García en octubre de 2025.

Aunque los rumores y avistamientos de la pareja comenzaron meses antes, fue a mediados de ese mes cuando ambos confirmaron públicamente su romance tras ser vistos juntos en Miami y Puerto Rico.

.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias