Isabella Ladera revela que está embarazada

Estados Unidos.

La reconocida creadora de contenido Isabella Ladera compartió con sus seguidores una noticia llena de alegría: está esperando a su segundo bebé.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde expresó la emoción que siente al vivir nuevamente esta etapa tan especial en su vida.

"Mitad tuya, mitad mía, nuestro", escribió Isabella Ladera junto a una foto donde aparece con su pareja, Hugo García, y sosteniendo una ecografía.

Isabella, quien ya es madre de una niña, destacó lo afortunada que se siente de poder ampliar su familia y agradeció el cariño y apoyo. Sus seguidores así como colegas y amigos de la farándula, reaccionaron con entusiasmo, enviándole mensajes de felicitación y buenos deseos para esta nueva etapa.