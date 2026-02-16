Maya Hawke se casa con el músico Christian Lee Hutson

La actriz Maya Hawke, conocida por su papel de Robin Buckley en la serie Stranger Things, se casó el sábado, Día de San Valentín, con el músico Christian Lee Hutson en la ciudad de Nueva York, según publicaron este domingo las revistas People y Hola.

Hawke, de 27 años, y Hutson, de 35, dieron el “sí, quiero” en una ceremonia celebrada en la iglesia St. George's Episcopal, en Manhattan. Al enlace asistieron los padres de la actriz, Uma Thurman y Ethan Hawke, ambos actores, así como varios compañeros de reparto de la producción de Netflix.

De acuerdo con las publicaciones, la pareja inició su relación a comienzos de 2022 y la ha mantenido fuera del foco mediático. Aunque han aparecido juntos en algunas alfombras rojas, se conocen desde hace años y colaboraron en el álbum de Hawke Chaos Angel (2024).

En las imágenes difundidas por la prensa del corazón, Hawke camina por las calles de la ciudad con un vestido blanco sin mangas y cuello de barca. Hutson, por su parte, viste un traje clásico en blanco y negro con chaleco y pajarita.