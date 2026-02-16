Maya Hawke se casa con el músico Christian Lee Hutson

La actriz Maya Hawke, conocida por su papel de Robin Buckley en la serie Stranger Things, se casó el sábado, Día de San Valentín, con el músico Christian Lee Hutson en la ciudad de Nueva York, según publicaron este domingo las revistas People y Hola.
Hawke, de 27 años, y Hutson, de 35, dieron el “sí, quiero” en una ceremonia celebrada en la iglesia St. George's Episcopal, en Manhattan. Al enlace asistieron los padres de la actriz, Uma Thurman y Ethan Hawke, ambos actores, así como varios compañeros de reparto de la producción de Netflix.
De acuerdo con las publicaciones, la pareja inició su relación a comienzos de 2022 y la ha mantenido fuera del foco mediático. Aunque han aparecido juntos en algunas alfombras rojas, se conocen desde hace años y colaboraron en el álbum de Hawke Chaos Angel (2024).
En las imágenes difundidas por la prensa del corazón, Hawke camina por las calles de la ciudad con un vestido blanco sin mangas y cuello de barca. Hutson, por su parte, viste un traje clásico en blanco y negro con chaleco y pajarita.
Entre los invitados figuraron sus compañeros de Stranger Things , Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery , además de Iris Apatow y Sam Nivola , según las revistas citadas
Hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, Maya Hawke comenzó su carrera como modelo antes de consolidarse como actriz. Debutó en la miniserie Mujercitas (2017) y alcanzó notoriedad internacional al incorporarse en 2019 al elenco de Stranger Things. También ha participado en producciones cinematográficas como Érase una vez en Hollywood (2019), dirigida por Quentin Tarantino ; Mainstream (2020), y Asteroid City (2023), de Wes Anderson.
En el ámbito musical, ha desarrollado una carrera como cantautora con discos como Blush (2020), Moss (2022) y Chaos Angel (2024). Según ha trascendido en medios especializados, la actriz se encuentra actualmente involucrada en nuevos proyectos cinematográficos y musicales.