“Cumbres borrascosas”: ¿por qué la película y el libro de Emily Brontë son diferentes?

La llegada a los cines de la adaptación de Cumbres borrascosas dirigida por Emerald Fennell suscitó un reciente interés por la obra clásica de Emily Brontë y, al mismo tiempo, encendió una discusión entre críticos y lectores.

La película destaca por ser una reinterpretación audaz que toma grandes libertades respecto al texto original, modificando personajes, reestructurando tramas y omitiendo elementos esenciales.

Estas son las principales diferencias entre la propuesta cinematográfica y la novela de 1847, considerada un clásico literario. ¡Atención, más adelante spoilers sobre la historia!

La adaptación de Fennell omite a varios personajes fundamentales de la novela de Brontë. Por ejemplo, Mr. Lockwood, narrador y observador externo en el libro, no aparece en la película.

Hindley, hermano de Cathy y antagonista central que maltrata a Heathcliff, también desaparece del relato cinematográfico. Apenas se menciona la existencia de un hermano fallecido sin mayor desarrollo.

Además, la historia de Frances, esposa de Hindley y madre de Hareton, no tiene equivalente en la pantalla.

En la novela, Mr. Earnshaw es un hombre amable que adopta a Heathcliff y lo trata como a un hijo. En la versión de Fennell, el personaje se convierte en una figura violenta y tiránica.

El film fusiona elementos de Hindley y Earnshaw: el padre de Cathy se muestra cruel, abusivo y afectado por el alcoholismo y las deudas, lo que lleva a la ruina la propiedad.

Esta ampliación del rol de Earnshaw altera la dinámica familiar y la fuente de sufrimiento de Heathcliff y Cathy.

En la obra original, el origen de Heathcliff es ambiguo: se le describe como un niño de piel oscura, con posibles raíces en India, Asia o América, lo que dio pie a interpretaciones sobre su exclusión racial.

En la versión de Fennell, Jacob Elordi, un actor caucásico, interpreta a Heathcliff, lo que generó críticas por “blanqueamiento” del personaje. Fennell argumentó que esta elección responde a su experiencia personal con la novela y a su interés principal en el aspecto sado-masoquista de la relación central.

En el libro, Nelly es la criada que narra parte de la historia y asume múltiples tareas domésticas. En el film, su papel es menos servicial y más cercano al de compañera de Cathy, eliminando funciones características de la novela.

Por su parte, Joseph, originalmente un hombre mayor y severo, se convierte en la adaptación en un personaje joven y hasta cómico, con una relación sexual con una de las sirvientas que no existe en el texto original.

Mientras que la novela comienza con la llegada de Mr. Lockwood a Thrushcross Grange, la película opta por una escena inicial gráfica: el pueblo celebra el ahorcamiento de un desconocido.

Dicho cambio transforma tanto el tono como el punto de partida del relato, apartándose del enfoque original.

En la obra de Brontë, Edgar e Isabella Linton son hermanos conocidos de Cathy y Heathcliff desde la infancia.

En la película, la relación se redefine: Edgar es un hombre mayor e Isabella aparece como su protegida, no como su hermana, y ambos ingresan a la historia cuando los protagonistas ya son adultos.