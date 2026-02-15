El inusual regalo de Will Smith a Jada Pinkett Smith por el Día de San Valentín

Will Smith realizó un gesto especial con motivo del Día de San Valentín. El sábado 14 de febrero, Jada Pinkett Smith compartió en redes sociales el regalo que recibió por parte del actor para conmemorar la fecha.

A través de sus Instagram Stories, la actriz, de 54 años, publicó un video en el que mostró una amplia habitación cubierta por decenas de almohadas de gran tamaño colocadas a lo largo de las paredes.

Junto a las imágenes, escribió: “Almohadas de tamaño natural para acurrucarse en familia” y agregó el mensaje “Feliz día del amor a todos”. Las almohadas tenían impresos los rostros de distintos integrantes de la familia Smith en varios tamaños.

Además de encontrar cojines con su imagen y la de Will Smith, de 57 años, Jada descubrió que sus hijos también formaban parte del regalo.

Cada uno de ellos —Trey Smith, de 33 años; Jaden Smith, de 27; y Willow Smith, de 25— tenía varias almohadas con su rostro colocadas junto a ramos de flores y un globo con la palabra “love”.

El detalle de San Valentín se produjo poco más de dos semanas después de que Will y Jada viajaran a París para apoyar a Jaden Smith en un evento profesional. La pareja asistió a la capital francesa con motivo del debut de su hijo como primer director creativo masculino de la firma Christian Louboutin, durante la Semana de la Moda de París.

En ese contexto, una fuente comentó a la revista PEOPLE que ambos se desplazaron juntos por la ciudad y participaron en actividades relacionadas con el evento.

Will Smith y Jada Pinkett Smith contrajeron matrimonio en 1997 y han sido figuras constantes del entretenimiento estadounidense durante décadas.

Aunque en distintas ocasiones han hablado públicamente de su vínculo familiar y se han descrito como un “equipo comprometido”, Jada reveló en octubre de 2023 que la pareja se encuentra separada desde 2016.

La actriz explicó entonces que la separación no se formalizó mediante un divorcio legal, sino que fue una decisión tomada tras varios años de intentar redefinir su relación.

Durante una entrevista en el programa Today Jada Pinkett Smith señaló que ambos se encontraban anclados en expectativas sobre lo que pensaban que el otro debía ser, y que con el tiempo esa situación se volvió insostenible.