Diego Vázquez es campeón en Nicaragua: ¡Real Estelí conquista nuevo título!

Managua, Nicaragua.

Diego Vázquez volvió a demostrar por qué es un técnico de peso en Centroamérica. El argentino, recordado en Honduras por su exitoso paso por Motagua y por dirigir a la Selección de Honduras, fue el estratega que devolvió al Real Estelí a la cima del fútbol nicaragüense tras conquistar la Liga Primera en una dramática final ante Diriangén FC.

El Real Estelí acabó con una dolorosa racha de cinco finales perdidas consecutivamente y recuperó el trono que no ganaba desde 2023. El título llegó de manera sufrida, como suelen disfrutarse más las grandes conquistas: en tanda de penaltis, imponiéndose 5-4 tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario este sábado por la noche en el Estadio Nacional de Managua.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Diego Vázquez salió decidido a imponer condiciones. El técnico argentino movió piezas en su alineación, destacando el regreso de Juan Barrera, y logró que el Tren del Norte controlara el mediocampo y limitara las principales armas ofensivas del Diriangén.