Enee suspenderá temporalmente operaciones de la represa Patuca III

OLANCHO, HONDURAS

A través de un comunicado, la estatal eléctrica explicó que el embalse alcanzará el nivel mínimo permitido para operar, fijado en 280 metros sobre el nivel del mar.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que la Central Hidroeléctrica Patuca III saldrá temporalmente de operación a partir de la noche de este domingo 17 de mayo debido a los bajos niveles de aportes de agua al embalse.

Según la Enee, esta situación limita la capacidad de rotación de las máquinas generadoras, imposibilitando continuar con la operación normal de la central bajo los parámetros técnicos y de seguridad establecidos.

Las autoridades atribuyeron la problemática a las condiciones climáticas de la temporada seca y señalaron que la suspensión podría extenderse hasta la llegada de las primeras lluvias de invierno, previstas para finales de mayo según pronósticos de Copeco y el Centro Nacional de Despacho.

El comunicado detalla que la interrupción en la generación eléctrica podría prolongarse entre una semana y 20 días, dependiendo de la recuperación de los niveles del embalse.

Mientras Patuca III permanezca fuera de servicio, la Enee recurrirá al respaldo de generación térmica instalada en el municipio de Juticalpa, con el objetivo de mantener el suministro energético en las mejores condiciones posibles para la región de Olancho y zonas aledañas.

La estatal recordó que desde su entrada en operación, Patuca III ha suspendido temporalmente sus actividades en dos ocasiones anteriores por fenómenos similares: durante un mes en 2024 y por dos semanas en 2025.

Finalmente, la Enee aseguró que la central hidroeléctrica retomará sus operaciones normales una vez se registren las lluvias de invierno y se recuperen los niveles de agua del embalse, reiterando además su compromiso de garantizar la estabilidad y continuidad del suministro eléctrico nacional.

