OFICIAL: Xabi Alonso deja atrás al Real Madrid y tiene nuevo equipo en Premier

Londres, Inglaterra.

Ya es oficial. El Chelsea confirmó este domingo el fichaje del español Xabi Alonso como su nuevo entrenador permanente para las próximas cuatro temporadas. El donostiarra, cuyo último trabajo fue el Real Madrid, de donde fue despedido en enero, llega para sustituir a Liam Rosenior, al que el Chelsea echó en abril debido a una mala racha de resultados. Empezará a trabajar el próximo 1 de julio y asumirá las funciones de mánager, por lo que también tendrá influencia en decisiones fuera del terreno de juego como los fichajes. Alonso, ganador de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen alemán y que previamente dirigió al filial de la Real Sociedad, vivirá su primera experiencia en la Premier League, donde ya fue leyenda del Liverpool como jugador.

En el Chelsea no se encontrará, eso sí, un ambiente sencillo. Por el club londinense han pasado sin continuidad entrenadores como Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y Rosenior, además de varios interinos, como Frank Lampard y Callum McFarlane, desde que la propiedad estadounidense de BlueCo entró en 2022, cuando Roman Abramovich tuvo que vender el club debido a su implicación en la invasión de Ucrania. Pese al enorme desembolso que los de Stamford Bridge han hecho desde entonces, más de 1000 millones de euros en fichajes, no han conseguido el éxito esperado, más allá de la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA que conquistaron el curso pasado, aún con Maresca en el banquillo. La intromisión de los dueños estadounidenses también ha sido un problema para los técnicos que han estado en el Chelsea, y tanto Pochettino como Maresca se marcharon por discrepancias con esta. En el Chelsea, Xabi Alonso se encontrará también un equipo a la baja, que acaba de perder la FA Cup a manos del Manchester City, lo que complica mucho sus opciones de estar en Europa la temporada que viene. Los 'Blues' están a cuatro puntos de la séptima plaza con seis en juego, teniendo que recibir al Tottenham Hotspur en casa y visitar al Sunderland en la última jornada.