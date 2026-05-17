Fatal "pelea de línea" en Guaimaca deja muerta a comerciante de 60 años

Guaimaca, Honduras

Una comerciante de 60 años falleció durante un aparatoso accidente ocurrido el 16 de mayo en el sector Las Marías, en Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, donde colisionaron dos buses, un camión y un vehículo tipo pick-up.

La víctima fue identificada como Lili Azucena Carías. Según reportes preliminares, la mujer murió horas después del percance, exactamente en Talanga, tras sufrir la amputación de ambas piernas.