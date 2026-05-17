Fatal "pelea de línea" en Guaimaca deja muerta a comerciante de 60 años

Una comerciante de 60 años falleció durante un aparatoso accidente ocurrido el 16 de mayo en el sector Las Marías, en Guaimaca, departamento de Francisco Morazán, donde colisionaron dos buses, un camión y un vehículo tipo pick-up.
La víctima fue identificada como Lili Azucena Carías. Según reportes preliminares, la mujer murió horas después del percance, exactamente en Talanga, tras sufrir la amputación de ambas piernas.
Tras la tragedia, los restos de Lili Azucena fueron trasladados a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia correspondiente antes de ser entregados a sus familiares.
En el aparatoso accidente también resultaron heridas unas 10 personas, entre ellas menores de edad.
Información preliminar detalla que el accidente ocurrido en Guaimaca, Francisco Morazán, habría sido provocado por una supuesta “pelea de línea” entre conductores del transporte público, extremo que deberá ser confirmado por las autoridades.