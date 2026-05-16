“Ando súper borracho”: conductor confiesa que provocó accidente en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Un conductor en evidente en estado de ebriedad provocó un aparatoso accidente de tránsito en la colonia Ideal, en San Pedro Sula, Cortés, que dejó como resultado únicamente daños materiales.

De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió cuando el conductor impactó contra otro vehículo en la zona, generando daños en ambas unidades.

Tras el accidente, el propio implicado reconoció en declaraciones al canal de televisión HCH que se encontraba bajo los efectos del alcohol y que habría provocado la colisión de manera intencional.

“En alto estado de ebriedad ando yo. Súper borracho, me puse bien bolo”, declaró el ciudadano durante la cobertura del medio.

Cuando le preguntaron si le había fallado el vehículo dijo: “Yo choqué a propósito”.

El hecho ha generado reacciones debido a la confesión del conductor. Las autoridades reiteran el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol, debido al riesgo que representa para la vida de conductores, pasajeros y peatones.