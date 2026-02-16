Salma Hayek respalda incentivos al cine mexicano

Ciudad de México

La actriz, productora y directora mexicana Salma Hayek afirmó el domingo que es momento de contar historias propias “cuando estamos siendo atacados moralmente”, tras conocer los incentivos fiscales propuestos a la industria cinematográfica del país por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sin mencionarlo de forma directa, Hayek aludió al discurso antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los mexicanos en ese país. En su intervención, la actriz señaló que la presidenta Sheinbaum “entendió inmediatamente la inyección económica que esto —incentivos fiscales— sería para México y cómo iba a ayudar, no nada más a nuestra comunidad de cine”. “(Debemos) tener la habilidad de contar más historias que nos representan y nuestra gran capacidad artística de cómo contar las historias, que es importante cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente incorrecta”, expresó. “El poder tomar el control de decir: 'esto es México, no lo que les están vendiendo; estos son quienes somos'”, agregó. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reconoció que Hayek “ha defendido mucho a los mexicanos” en Estados Unidos. La actriz, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en Hollywood, manifestó hace unos meses su apoyo a los migrantes ante la política del mandatario estadounidense.

Incentivos para la industria cinematográfica

Sheinbaum anunció una serie de incentivos fiscales para potenciar la producción cinematográfica y de series en el país, acompañada por Hayek, quien meses atrás le solicitó personalmente respaldo para esta iniciativa. La presidenta recordó que conoció a la actriz a finales de noviembre de 2025, en Veracruz, donde Hayek dirige, escribe y produce una película. En ese encuentro —explicó— conversaron sobre la propuesta, que también había sido planteada por Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, y Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura. El incentivo, detalló Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, “consiste en un crédito fiscal contra el ISR equivalente de hasta un 30 % del gasto realizado en territorio nacional, con un tope de 40 millones de pesos (2,3 millones de dólares) por proyecto”. Agregó que, para garantizar que el beneficio impacte directamente en la industria local, el instrumento aplicará únicamente cuando al menos el 70 % del gasto se realice en proveeduría nacional. Sheinbaum explicó que el objetivo es apoyar producciones que de otra manera no tendrían oportunidad de desarrollarse y, al mismo tiempo, atraer proyectos internacionales “para que se contrate a las y los mexicanos”. “Desde actrices, actores, pero también todos los oficios vinculados con el cine, con lo que garanticemos que realmente una producción internacional no llega con todo y se va, sino que aquí se desarrolla todo este talento que tenemos en México (...) ese es el objetivo”, apuntó. La mandataria agradeció al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su equipo por hacer posible la medida, que será publicada el lunes en el Diario Oficial de la Federación. FOTOGALERÍA: Harry Styles confiesa que se sintió “muy solo” tras el fin de One Direction

Trayectoria y postura de Hayek