Salma Hayek respalda incentivos al cine mexicano

La actriz, productora y directora mexicana Salma Hayek afirmó el domingo que es momento de contar historias propias “cuando estamos siendo atacados moralmente”, tras conocer los incentivos fiscales propuestos a la industria cinematográfica del país por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Sin mencionarlo de forma directa, Hayek aludió al discurso antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los mexicanos en ese país.
En su intervención, la actriz señaló que la presidenta Sheinbaum “entendió inmediatamente la inyección económica que esto —incentivos fiscales— sería para México y cómo iba a ayudar, no nada más a nuestra comunidad de cine”.
“(Debemos) tener la habilidad de contar más historias que nos representan y nuestra gran capacidad artística de cómo contar las historias, que es importante cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente incorrecta”, expresó.
“El poder tomar el control de decir: 'esto es México, no lo que les están vendiendo; estos son quienes somos'”, agregó.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reconoció que Hayek “ha defendido mucho a los mexicanos” en Estados Unidos. La actriz, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en Hollywood, manifestó hace unos meses su apoyo a los migrantes ante la política del mandatario estadounidense.
Incentivos para la industria cinematográfica
Sheinbaum anunció una serie de incentivos fiscales para potenciar la producción cinematográfica y de series en el país, acompañada por Hayek, quien meses atrás le solicitó personalmente respaldo para esta iniciativa.
La presidenta recordó que conoció a la actriz a finales de noviembre de 2025, en Veracruz, donde Hayek dirige, escribe y produce una película. En ese encuentro —explicó— conversaron sobre la propuesta, que también había sido planteada por Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, y Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura.
El incentivo, detalló Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, “consiste en un crédito fiscal contra el ISR equivalente de hasta un 30 % del gasto realizado en territorio nacional, con un tope de 40 millones de pesos (2,3 millones de dólares) por proyecto”.
Agregó que, para garantizar que el beneficio impacte directamente en la industria local, el instrumento aplicará únicamente cuando al menos el 70 % del gasto se realice en proveeduría nacional.
Sheinbaum explicó que el objetivo es apoyar producciones que de otra manera no tendrían oportunidad de desarrollarse y, al mismo tiempo, atraer proyectos internacionales “para que se contrate a las y los mexicanos”.
“Desde actrices, actores, pero también todos los oficios vinculados con el cine, con lo que garanticemos que realmente una producción internacional no llega con todo y se va, sino que aquí se desarrolla todo este talento que tenemos en México (...) ese es el objetivo”, apuntó.
La mandataria agradeció al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su equipo por hacer posible la medida, que será publicada el lunes en el Diario Oficial de la Federación.
FOTOGALERÍA: Harry Styles confiesa que se sintió “muy solo” tras el fin de One Direction
Trayectoria y postura de Hayek
Durante su discurso, Hayek recordó las dificultades que enfrentó a lo largo de su carrera para obtener financiamiento en México y cómo la falta de apoyo la llevó a buscar oportunidades en el extranjero.
“Creo que el cine estuvo abandonado por mucho tiempo. Y gracias al talento mexicano, que nunca se dio por vencido, no nada más hemos sobrevivido, sino que ha crecido a pesar de la completa falta de apoyo”, expuso.
La actriz fue nominada al Óscar en 2003 por su interpretación de Frida Kahlo en la película Frida. También ha participado en producciones internacionales como Desperado, From Dusk Till Dawn, Once Upon a Time in Mexico y House of Gucci, además de consolidar una carrera como productora.
Sobre el potencial del país, afirmó que ningún otro puede competir con México en diversidad de locaciones y belleza natural.
“No hay país en el mundo, no lo hay, que tenga la diversidad ecológica, de belleza, aquí lo hay todo (...) no existe otro país que tenga lo que tenemos. Cuando vean las locaciones de mis películas no lo van a poder creer, las joyas que nunca se han visto, que nosotros mismos no sabíamos que ahí estaban”, señaló.
También destacó el nivel técnico y artístico de los profesionales mexicanos detrás de cámaras. “Técnicamente somos maravillosos, hay muchísimo talento detrás de las cámaras y va a poder seguir creciendo la industria. Esto va a ser una inyección económica inmensa, y también artística, y cultural, gastronómica”, concluyó.