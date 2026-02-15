Ludwika Paleta y Juanpa Zurita desafían los prejuicios de la edad

Ciudad de México.

La diferencia de edad entre parejas sigue siendo un tema tabú en las sociedades que presumen de modernas, como la occidental, sobre todo cuando la mujer tiene más edad que el hombre, así lo narran Lu y Javi, interpretados por los actores mexicanos Ludwika Paleta y Juanpa Zurita en la comedia romántica '¿Quieres ser mi novia?'.

"Requiere de mucho trabajo exponer lo que hay detrás de una pareja con diferencia de edad después de la fase de enamoramiento (...) Es cómo se enfrenta esto en la realidad. Hay amor y puede haber una cantidad de atracción, pero va a haber otras variables como la presión, el deber ser o la parte biológica", explica Zurita en entrevista con EFE.

El actor e influencer, conocido desde 2013 cuando comenzó publicar videos en Vine, explica que para esta secuela de '¿Quieres ser mi hijo?' (2023) ya dejaron atrás esa fase en la que un hombre y una mujer que se llevan casi 20 años comienzan a estar juntos, sino que ahora aparecen problemas como los errores de madurez de un joven de 24 años o las ambiciones de una mujer de más de 40.

"Javi comete muchos errores en esta secuela, lo que habla de su inmadurez, pero creo que el amor no es para nada algo generacional. Se trata de encontrar a la persona que despierta ese sentimiento en ti y es hermoso cuando sucede", explica el mexicano sobre cómo los más jóvenes siguen creyendo en el amor.

Aunque pueda uno pensar que el más joven es el que más errores comete, Lu no querrá ver que su nuevo pretendiente es un hombre más centrado en su trabajo que en su relación, explica Paleta sobre las 'red flags' (banderas rojas) que a veces deja uno pasar con sus parejas.