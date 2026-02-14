VIDEO: Cardi B se cae de una silla durante concierto

Cardi B sufrió una fuerte caída de una silla durante un concierto de su gira "Little Miss Drama" en Las Vegas.
Un video grabado por un fan durante su concierto del viernes por la noche muestra a la cantante de 33 años cayéndose de su asiento mientras interpretaba su verso de "Thotiana" de Blueface.
Sin embargo, se las arregló para evitar la escena dejándose caer al suelo del escenario, donde continuó terminando la letra.
Como es habitual en Cardi, la ganadora del Grammy se rió del incidente, esta vez con una broma dirigida al gobierno estadounidense.
"Ese fue el gobierno", le dijo Cardi B al público antes de comenzar su siguiente canción, "Pretty & Petty".
Continuó bromeando a través de sus Instagram Stories el viernes por la noche después de cerrar su concierto.
"¡Chicos, el gobierno me tenía en la mira hoy!", bromeó Cardi B. "¡Les digo que fue el gobierno! ¡Fue el gobierno, zorra!", dijo en tono humorístico.
@people #CardiB took a minor tumble while performing 'Thotiana' on her #LittleMissDrama ♬ original sound - People Magazine
El sábado por la mañana, le escribió a X una respuesta igual de divertida al tuit de Pop Crave con el clip que circulaba por redes sociales. "¿Alguien podría poner una nota comunitaria sobre esto? Este video es claramente de IA", bromeó.
Después del concierto, Cardi y su equipo de gira celebraron otro concierto memorable con una fiesta posterior, según sus historias de Instagram del sábado por la mañana.
Casi informó a sus seguidores que estaba probando una nueva rutina nocturna para dormir mejor.
"Bueno, estoy a punto de probar esa mezcla de Twitter ahora mismo. Voy a tomar ashwagandha, magnesio y melatonina", dijo Cardi. "Cariño, no puedo esperar. Quiero dormir de maravilla, perra, ¡guau! Estoy muy cansada".
La cantante de "Up" añadió que simplemente "no le cojo el truco al autobús de la gira".
@jaywashexclusive Cardi B jokes after falling at her ‘Little Miss Drama’ show: “That was the government!” #cardib #lasvegastiktok #concerts #bbl ♬ original sound - Jay Washington
.