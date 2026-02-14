VIDEO: Cardi B se cae de una silla durante concierto

Estados Unidos.

Cardi B sufrió una fuerte caída de una silla durante un concierto de su gira "Little Miss Drama" en Las Vegas.

Un video grabado por un fan durante su concierto del viernes por la noche muestra a la cantante de 33 años cayéndose de su asiento mientras interpretaba su verso de "Thotiana" de Blueface.

Sin embargo, se las arregló para evitar la escena dejándose caer al suelo del escenario, donde continuó terminando la letra.

Como es habitual en Cardi, la ganadora del Grammy se rió del incidente, esta vez con una broma dirigida al gobierno estadounidense.

"Ese fue el gobierno", le dijo Cardi B al público antes de comenzar su siguiente canción, "Pretty & Petty".

Continuó bromeando a través de sus Instagram Stories el viernes por la noche después de cerrar su concierto.

"¡Chicos, el gobierno me tenía en la mira hoy!", bromeó Cardi B. "¡Les digo que fue el gobierno! ¡Fue el gobierno, zorra!", dijo en tono humorístico.