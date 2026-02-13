Michelle Obama sorprende con 10 nuevos piercings

Estados Unidos, USA

Michelle Obama volvió a captar la atención del público, esta vez lejos de los escenarios políticos y más cerca de su faceta personal. Durante un reciente episodio de su podcast IMO, la ex primera dama sorprendió al revelar que se realizó 10 nuevos piercings en las orejas “en una sola sesión”, una decisión tan inesperada como simbólica en esta etapa de su vida. La confesión se dio en una conversación relajada junto a su hermano y coanfitrión, Craig Robinson, con quien comparte anécdotas, reflexiones y bromas al aire. El comentario generó risas inmediatas en el estudio y dejó en evidencia la complicidad que caracteriza el espacio.

Robinson, de 63 años, no tardó en señalar el cambio de imagen de su hermana. "Intentaste perforarte las orejas y pensaste que no me había dado cuenta. Y veo que te has hecho un montón de piercings nuevos", comentó en tono juguetón. Michelle respondió entre risas: "No creo que te hayas dado cuenta", dando pie al relato detrás de la transformación. A sus 62 años, la ex primera dama explicó que la idea rondaba su mente desde hacía tiempo. "Siempre he pensado en hacerme más piercings en la oreja, pero nunca me decidí", confesó. Recordó que antes de convertirse en madre llevaba un segundo pendiente, aunque dejó de usarlo con el paso del tiempo. La inspiración, contó, llegó al observar a las nuevas generaciones y la diversidad de accesorios disponibles en la actualidad. "Hoy, los jóvenes de mi vida se hacen más piercings. Hay más adornos bonitos", expresó mientras describía el resultado como "una constelación, con destellos", una metáfora que resume el efecto visual que buscaba. Lo que comenzó como una prueba discreta terminó convirtiéndose en una decisión impulsiva. "Le dije al perforador: 'Oh, pon uno ahí y pon otro (ahí). Ah, sí, probemos con uno ahí'. Así que, de una sentada, me hice 10 piercings", relató. Ante la reacción de su hermano —"¡Ay!"—, Michelle aseguró que la experiencia "no estuvo nada mal". La anécdota también incluyó la reacción de su esposo, el expresidente Barack Obama. Según contó, él tardó varios días en notar el cambio. "Tardó un par de días", dijo divertida. En un primer momento, Barack solo comentó sobre su cabello: "Me dijo: 'No te has recogido el pelo, te lo has soltado'".