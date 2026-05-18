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Motagua vs Marathón, definida la final de Liga Nacional: fechas de los partidos

Motagua y Marathón son los finalistas tras ganar sus respectivas triangulares del Torneo Clausura 2026.

Motagua vs Marathón, definida la final de Liga Nacional: fechas de los partidos

Motagua y Marathón disputarán la final por el título de campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras ya tiene a sus dos equipos finalistas. Motagua y Marathón pelearán por el título del fútbol hondureño, acabando con el reinado del Olimpia en los últimos campeonatos.

Motagua fue el primero que se clasificó a la final del certamen tras derrotar por 2-1 al Génesis PN en el estadio Nacional Chelato Uclés, en la última jornada de la Triangular B.

El Ciclón Azul de Javier López acabó con el sueño de los Caninos, terminaron primeros del grupo con 7 puntos, superando los 5 del Génesis PN y los 4 de los Potros del Olancho FC.

En la Triangular A, el Marathón se quedó con el otro boleto a la definición por el título luego de empatar 1-1 contra el Real España en el derbi sampedrano en el estadio Francisco Morazán.

El Monstruo Verde acabó como líder del grupo con 7 puntos, dejando atrás al Olimpia, segundo con 6 unidades, y tercero el Real España con 4 en su casillero.

TABLA DE POSICIONES DE LAS TRIANGULARES:

Así quedó la tabla de posiciones de las Triangulares del Torneo Clausura 2026.

Así quedó la tabla de posiciones de las Triangulares del Torneo Clausura 2026.

FECHAS DE FINAL DEL FÚTBOL HONDUREÑO

Motagua y Marathón disputarán la final del Torneo Clausura 2026 y la Liga Nacional de Honduras ya definió las fechas de los partidos para conocer al nuevo campeón del fútbol hondureño.

Ahora ya teniendo a los finalistas de la Liga Nacional, tendrán poco tiempo de descanso, ya que el partido de ida de la final se tiene programado para este jueves 21 de mayo en San Pedro Sula. Por definir la sede que usará el Marathón.

La gran final del fútbol hondureño será el domingo 24 de este mes en el estadio Nacional Chelato Uclés. El Motagua cierra de local por su mejor posición en la tabla del campeonato. Queda por conocer los horarios de los juegos.

El Motagua busca su Copa 20 y Marathón su décima estrella.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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