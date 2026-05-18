Motagua vs Marathón, definida la final de Liga Nacional: fechas de los partidos

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras ya tiene a sus dos equipos finalistas. Motagua y Marathón pelearán por el título del fútbol hondureño, acabando con el reinado del Olimpia en los últimos campeonatos.

Motagua fue el primero que se clasificó a la final del certamen tras derrotar por 2-1 al Génesis PN en el estadio Nacional Chelato Uclés, en la última jornada de la Triangular B.

El Ciclón Azul de Javier López acabó con el sueño de los Caninos, terminaron primeros del grupo con 7 puntos, superando los 5 del Génesis PN y los 4 de los Potros del Olancho FC.

En la Triangular A, el Marathón se quedó con el otro boleto a la definición por el título luego de empatar 1-1 contra el Real España en el derbi sampedrano en el estadio Francisco Morazán.

El Monstruo Verde acabó como líder del grupo con 7 puntos, dejando atrás al Olimpia, segundo con 6 unidades, y tercero el Real España con 4 en su casillero.