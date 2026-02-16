A sus 12 años, la hija de Kim Kardashian crea su propia marca de moda y joyería

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, North West, avanzó hacia su independencia empresarial con el próximo lanzamiento de su propia marca de moda y joyería.

Kardashian respaldó públicamente a su hija en este movimiento, tras haber presentado tres solicitudes de registro de marca para la línea llamada NOR11, según informó The Sun.

Los documentos muestran que KimYe’s Kid Inc., creada en California en agosto de 2023, gestionó el trámite, con Kardashian como única directora según registros estatales.

El crecimiento de la marca se produce sin implicación directa por parte de West, con la oficina registrada perteneciente a la gestora de negocios Lou Taylor, conocida por administrar la carrera de Britney Spears.

La cobertura mediática de la marca NOR11 incluyó el avistamiento de North West en Nueva York, donde lució cabello azul neón y una camiseta oversize de Balenciaga de 795 dólares.

En la tienda Alexander Wang en Soho, la preadolescente exhibió “su estilo junto a amigas con cabelleras en tonos neón rosa, violeta y verde”.

Las publicaciones en Instagram de diciembre ya anticipaban el lanzamiento, mostrando a North y a su grupo “con gorras negras tachonadas con el logo de ‘NOR11’”.

Sobre la inspiración del nombre de la marca, The Sun explicó que “combinó las tres primeras letras de North y la edad que tenía cuando concibió la línea”.

Las solicitudes de marca cubrieron tres áreas: “ropa y accesorios, incluidos vestidos, calzado, sombreros y medias”; “relojes y joyería, como pulseras, collares, pendientes y anillos”; y “bolsos, monederos y neceseres de maquillaje”.

La relación de North West con la moda y la expresión personal generó debate público por su estilo llamativo y modificaciones corporales.

La joven debutó en noviembre con “piercings dérmicos en los dedos”, lo que motivó comentarios críticos en redes y llevó a la preadolescente a responder de modo escueto: “Está bien”, acompañando el mensaje con un emoji de manos en forma de corazón.