Miss J. Alexander sufrió un derrame cerebral en 2022

Miss J Alexander, exjuez del programa America’s Next Top Model, reveló que sufrió un derrame cerebral en diciembre de 2022 que lo mantuvo hospitalizado durante más de un año y le dejó secuelas que afectaron su movilidad y el habla.
El también entrenador de pasarela, de 67 años, contó su experiencia en el documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model, que se estrena en Netflix el 16 de febrero de 2026.
“Me desperté y no sabía dónde estaba, solo en el hospital. Pasé cinco semanas en coma. No podía caminar ni hablar”, relató.
Alexander explicó que el proceso de recuperación ha sido emocional y desafiante. “Fue emotivo. Lloré. No me avergüenza decir que lloré”, afirmó.
Conocido por enseñar a desfilar a aspirantes a modelo en el popular reality, reconoció que enfrenta con determinación su rehabilitación. “Extraño ser la reina de la pasarela. Soy quien enseñó a las modelos a caminar, y ahora no puedo —todavía no—. Estoy decidido a caminar. Estoy seguro de que me volverán a ver. Esto no ha terminado para mí”, expresó.
Relación con Tyra Banks
Alexander también señaló que Tyra Banks, creadora y conductora del programa, aún no lo ha visitado tras el derrame cerebral. “Me envió un mensaje diciendo que quiere venir a visitarme, pero no. Todavía no”, comentó.
En contraste, sus excompañeros del programa Jay Manuel y Nigel Barker sí acudieron a verlo durante su hospitalización.
Nigel Barker recordó: “No sé si quería que lo viera así, pero iba a verlo. Fue un shock terrible, realmente perturbador, horroroso y aterrador”.
Jay Manuel agregó: “Sin duda, pude sentir lo alterado que estaba. No puedo ni imaginarme qué estaba pensando”.
“Me acordé de cuando hacíamos conciertos juntas”, dijo Miss J. “Las extrañaba muchísimo”.
El documental en Netflix
Reality Check: Inside America’s Next Top Model se presenta como una revisión del impacto cultural del programa, así como de los momentos polémicos que marcaron su historia dentro y fuera de cámaras.
La producción aborda el ascenso del reality como plataforma para aspirantes a modelo y las controversias que, años después, continúan generando debate en redes sociales.
El estreno mundial está previsto para el 16 de febrero de 2026 en Netflix.