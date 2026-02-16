  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Miss J. Alexander sufrió un derrame cerebral en 2022

Miss J Alexander contó que sufrió un derrame en 2022 y que Tyra Banks aún no lo ha visitado. Reveló su experiencia en el documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model, que se estrena en Netflix este lunes 16 de febrero.

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 15:00 -
  • Redacción web
Miss J. Alexander sufrió un derrame cerebral en 2022

“Me desperté y no sabía dónde estaba, solo en el hospital. Pasé cinco semanas en coma. No podía caminar ni hablar”, relató Miss J. Alexander.

 Foto Netflix
VER MÁS FOTOS

Miss J Alexander, exjuez del programa America’s Next Top Model, reveló que sufrió un derrame cerebral en diciembre de 2022 que lo mantuvo hospitalizado durante más de un año y le dejó secuelas que afectaron su movilidad y el habla.

El también entrenador de pasarela, de 67 años, contó su experiencia en el documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model, que se estrena en Netflix el 16 de febrero de 2026.

“Me desperté y no sabía dónde estaba, solo en el hospital. Pasé cinco semanas en coma. No podía caminar ni hablar”, relató.

Alexander explicó que el proceso de recuperación ha sido emocional y desafiante. “Fue emotivo. Lloré. No me avergüenza decir que lloré”, afirmó.

Conocido por enseñar a desfilar a aspirantes a modelo en el popular reality, reconoció que enfrenta con determinación su rehabilitación. “Extraño ser la reina de la pasarela. Soy quien enseñó a las modelos a caminar, y ahora no puedo —todavía no—. Estoy decidido a caminar. Estoy seguro de que me volverán a ver. Esto no ha terminado para mí”, expresó.

FOTOGALERÍA: Las controversias de America’s Next Top Model llegan a Netflix

Miss J Alexander, fue juez en las primeras temporadas del programa America’s Next Top Model, donde la modelo Tyra Banks era la estrella del reality show.

Miss J Alexander, fue juez en las primeras temporadas del programa America’s Next Top Model, donde la modelo Tyra Banks era la estrella del reality show.

 (Foto redes sociales)

Relación con Tyra Banks

Alexander también señaló que Tyra Banks, creadora y conductora del programa, aún no lo ha visitado tras el derrame cerebral. “Me envió un mensaje diciendo que quiere venir a visitarme, pero no. Todavía no”, comentó.

En contraste, sus excompañeros del programa Jay Manuel y Nigel Barker sí acudieron a verlo durante su hospitalización.

Nigel Barker recordó: “No sé si quería que lo viera así, pero iba a verlo. Fue un shock terrible, realmente perturbador, horroroso y aterrador”.

Jay Manuel agregó: “Sin duda, pude sentir lo alterado que estaba. No puedo ni imaginarme qué estaba pensando”.

“Me acordé de cuando hacíamos conciertos juntas”, dijo Miss J. “Las extrañaba muchísimo”.

'La casa de los espíritus' se estrenará el 29 de abril en Prime
Sus excompañeros del programa Jay Manuel y Nigel Barker acudieron a verlo durante su hospitalización.

Sus excompañeros del programa Jay Manuel y Nigel Barker acudieron a verlo durante su hospitalización.

 (Foto Instagram Nigel Baker)

El documental en Netflix

Reality Check: Inside America’s Next Top Model se presenta como una revisión del impacto cultural del programa, así como de los momentos polémicos que marcaron su historia dentro y fuera de cámaras.

La producción aborda el ascenso del reality como plataforma para aspirantes a modelo y las controversias que, años después, continúan generando debate en redes sociales.

El estreno mundial está previsto para el 16 de febrero de 2026 en Netflix.

El documental que revela el lado oscuro del famoso reality show se estrena este lunes.

El documental que revela el lado oscuro del famoso reality show se estrena este lunes.

 (Foto Netflix)

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias