Miss J. Alexander sufrió un derrame cerebral en 2022

Miss J Alexander, exjuez del programa America’s Next Top Model, reveló que sufrió un derrame cerebral en diciembre de 2022 que lo mantuvo hospitalizado durante más de un año y le dejó secuelas que afectaron su movilidad y el habla.

El también entrenador de pasarela, de 67 años, contó su experiencia en el documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model, que se estrena en Netflix el 16 de febrero de 2026.

“Me desperté y no sabía dónde estaba, solo en el hospital. Pasé cinco semanas en coma. No podía caminar ni hablar”, relató.

Alexander explicó que el proceso de recuperación ha sido emocional y desafiante. “Fue emotivo. Lloré. No me avergüenza decir que lloré”, afirmó.

Conocido por enseñar a desfilar a aspirantes a modelo en el popular reality, reconoció que enfrenta con determinación su rehabilitación. “Extraño ser la reina de la pasarela. Soy quien enseñó a las modelos a caminar, y ahora no puedo —todavía no—. Estoy decidido a caminar. Estoy seguro de que me volverán a ver. Esto no ha terminado para mí”, expresó.

