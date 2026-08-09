Reactivan proceso por asesinato de ingeniero tras 18 meses detenido en la Corte

San Pedro Sula, Honduras

El proceso penal por el asesinato del ingeniero eléctrico Edwar Suamy Reyes Rodríguez será reactivado luego de permanecer durante 18 meses en la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, con sede en Tegucigalpa. La Corte declaró con lugar un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público (MP) contra el sobreseimiento definitivo otorgado a uno de los imputados por el delito de asesinato.

Edwar Suamy Reyes Rodríguez (de 45 años) fue asesinado a balazos el 9 de diciembre de 2024, a las 6:20 am, frente a la colonia Fesitranh, en San Pedro Sula, cuando esperaba el transporte de la empresa cementera para la que trabajaba en el sector de Bijao, Choloma, Cortés. De acuerdo con la investigación, dos individuos que se transportaban en una camioneta participaron en el crimen. El copiloto descendió del vehículo y disparó en varias ocasiones contra la víctima. Por el asesinato fueron capturados Abraham Cálix Mendoza, alias Pollo, y William Alexander García, alias El Chaparro, quienes permanecen en prisión acusados de los delitos de asesinato y asociación para delinquir. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El expediente fue remitido a la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada luego de que el Ministerio Público impugnara la resolución mediante la cual el juez que conocía la causa otorgó un sobreseimiento a William Alexander García por el delito de asesinato. Según el Ministerio Público, el juez mantuvo al imputado en prisión únicamente por el delito de asociación para delinquir. De acuerdo con la información oficial, el juzgador consideró que William Alexander García, quien presuntamente conducía la camioneta, no disparó contra la víctima. Sin embargo, los fiscales apelaron esa decisión al sostener que el imputado tuvo dominio del hecho y que ambos participaron en la ejecución del crimen. Tras permanecer alrededor de año y medio en el tribunal de alzada, la Corte de Apelaciones declaró con lugar la impugnación presentada por el Ministerio Público.

Abraham Cálix recibió L20,000 por el crimen, según la acusación

Las autoridades del Ministerio Público informaron que, tras el fallo, el expediente será devuelto al Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada de San Pedro Sula, donde se programará la audiencia preliminar para que la causa seguida contra ambos imputados sea elevada a juicio oral y público. Según la acusación del Ministerio Público, Abraham Cálix Mendoza recibió 20,000 lempiras por ejecutar el asesinato y había salido recientemente de un centro penal cuando ocurrió el crimen. Las investigaciones señalan como principal hipótesis que Edwar Suamy Reyes Rodríguez se dedicaba a prestar dinero y que el móvil del asesinato estaría relacionado con una deuda no saldada.

De acuerdo con la Policía, Abraham Cálix Mendoza fue capturado horas después del crimen en un hotel de Río Blanco y se le decomisó el arma que habría sido utilizada en el homicidio. Ese mismo día, en otro operativo, las autoridades capturaron a William Alexander García en el sector de Lomas del Carmen.