Quién es el nuevo asistente personal de Trump: "Es duro e inteligente"

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que a partir del 1 de septiembre el secretario personal de la Casa Blanca, Will Scharf, ocupará el cargo de asistente del presidente y asesor jurídico de la mansión ejecutiva. Scharf, que en su actual posición controla el flujo de documentos a la Oficina Oval, sustituirá en sus nuevas funciones a David Warrington, quien antes se desempeñó en la campaña presidencial de Trump y que deja la Casa Blanca para incorporarse al sector privado.

Mientras que Scharf, antes de llegar a la Casa Blanca, fue parte del equipo legal de Trump en su caso de inmunidad ante la Corte Suprema de EE.UU. y otros relevantes casos. "Will ha desempeñado un trabajo extraordinario en su cargo actual como Secretario del Personal de la Casa Blanca y también ha sido Presidente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital", indicó Trump en su red de Truth Social.