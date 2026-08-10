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Quién es el nuevo asistente personal de Trump: "Es duro e inteligente"

Scharf, que en su actual posición controla el flujo de documentos a la Oficina Oval, sustituirá en sus nuevas funciones a David Warrington

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 06:44 -
  • Agencia EFE
Quién es el nuevo asistente personal de Trump: Es duro e inteligente

Scharf y Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que a partir del 1 de septiembre el secretario personal de la Casa Blanca, Will Scharf, ocupará el cargo de asistente del presidente y asesor jurídico de la mansión ejecutiva.

Scharf, que en su actual posición controla el flujo de documentos a la Oficina Oval, sustituirá en sus nuevas funciones a David Warrington, quien antes se desempeñó en la campaña presidencial de Trump y que deja la Casa Blanca para incorporarse al sector privado.

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Mientras que Scharf, antes de llegar a la Casa Blanca, fue parte del equipo legal de Trump en su caso de inmunidad ante la Corte Suprema de EE.UU. y otros relevantes casos.

"Will ha desempeñado un trabajo extraordinario en su cargo actual como Secretario del Personal de la Casa Blanca y también ha sido Presidente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital", indicó Trump en su red de Truth Social.

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Destacó además que también fue fiscal federal, abogado en el sector privado, asistente de dos jueces de la Corte federal de Apelaciones "y un estudiante sobresaliente" en la Universidad de Princeton como en la Facultad de Derecho de Harvard.

"¡Will es duro, fuerte e inteligente! Además, ama a nuestro país y respeta la ley", afirmó sobre su designado nuevo asistente y asesor jurídico, de 40 años.

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Agencia EFE
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